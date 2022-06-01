歷史頻道研唐朝大秦景教碑 嵌入基督教教義

歷史學家研究，中國古代第一批基督徒出現於唐朝太宗年代（公元635年），著名的大秦景教碑嵌入基督教教義。



巴頓山歷史集團（Barton Hill History Group）頻道 Voices of the Past 在YouTube 發放短片，描述景教傳入古代中國的事蹟。



景教為唐代正式傳入中國的基督教，屬於斯脫里派，即現今的東方亞述教會。景教起源於今日敘利亞，由敘利亞教士君士坦丁堡牧首聶斯脫里於公元428至431年創立，在波斯建立教會，迅速擴展至東亞國家，並經阿羅本（Alopen Abraham）帶進中國。



阿羅本是東方亞述教會派往中國的使者，據歷史記載是最早到達中國的景教主教，從遙遠的地方帶來了他的聖書和聖像，並將它們呈現在唐朝首都長安供人研究。



唐代貞觀九年（公元635年），阿羅本率聶斯脫里派傳教團從波斯抵達唐朝首都長安。唐太宗命唐朝宰相房玄齡到長安西郊迎接傳教團，並親自會見了阿羅本主教，景教於唐貞觀十二年（公元638年）成為唐朝認可的宗教。唐太宗並資助阿羅本建立教堂，存放27部聖書、由21名「教堂牧師」管理，直至唐武宗會昌滅佛殃及景教，景教自此逐漸絕跡。



大秦景教碑是一座記述景教在唐代流傳情況的石碑，現藏於西安碑林博物館，為中國首批禁止出國展覽文物之一，景教一直為漢學研究一個活躍的領域。歷史學家經考究，發覺當中確立的真理和儀式，跟中國傳統人倫思想相近，對人類的宗教發展有利。



大秦景教碑圖騰反映宗教禮儀意義，石碑頂部十字架指向各個方向，表達基督將所有各族的人團結起來，並且傳播到外地；十字架下方左右的海浪，寓意以水洗禮淨化信徒靈魂。

