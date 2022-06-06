政教關係講座 楊思言博士論香港三代人的演變

政教分離不分離？每個年代有不同論述，中國神學研究院神學科助理教授楊思言博士在一講座，從法國大革命、美國立國、香港的歷史分析「政教分離」的時代背景，並闡釋神學家巴特對恩典與律法的觀點。



法國大革命背景，1905年寫入憲法政府不承認任何宗教，公眾場所禁止宗教符號、學校禁止宗教教育，所謂「政教分離」是國家沒有一個法定的宗教或宗派，宗教成為個人自由。



美國於1789年寫入憲法議會不就任何宗教立法，不會干預宗教、言論、新聞集會等自由，這源於清教徒歷史，不滿國教被逼迫，17世紀離開英國企圖擺脫聖公會。



香港三代人 政教關係不同論述



在香港，政教分離不同時期不同論述，英國殖民地時期：國內難民湧入香港，教會辦學成功，難民子女入讀學校接受高等教育，連帶教會人數不斷增長，很多香港人對政權持正面態度，香港教會也樂意與政府合作。



第二代香港人，為國內難民下一代，出生自嬰兒潮及70年代，接受高等教育有獨立思考，期望參與香港事務，時值中英談判希望建設祖國，覺得香港是中國的一部分，對政權也正面覺得有責任參與政事。



97回歸之後年輕一代追求公義，經過社會運動教會在內兩代明顯出現矛盾，大家對教會與政權關係理解很不同。因此，政教分離在於大家對政權不同 的理解，政教分離沒有一個原則處理任何問題。



巴特：恩典與律法 兩者非對立



何謂政教分離？「政」與「教」皆有不同的定義。「政」可指行政機關、從政者、政治議題、政治制度等；「教」可指教義信條、教會領袖、教會權力、信徒、個別堂會、國教、邊緣群體等。



因此，楊思言指傾向回到歷史的定義，政府立法機關不會承認任何宗教或宗派，這定義比較清晰；至於牧師是否可以在講壇講道等，定義不太清晰，不同處境有不同的理解。



瑞士籍新教神學家巴特（Karl Barth）挑戰因信稱義與社會層面行正義兩者之間有甚麼關係，針對馬丁路德兩個國度的框架：「地上國度」需要靠地上法律武力來管治、「屬靈國度」以恩典和聖言來管治，得贖的世界不再需要律法，引伸出教會與政治領域分割，地上發生的事聖經的說話不適用，甚至容許地上政權用武力。



楊思言繼而引述巴特於1935 寫給德國基督教會 《恩典與律法》（Gospel & Law）談政教關係的貢獻，恩典與福音先行，才再講律法，巴特認為福音包括律法、行公義，兩者並非對立，亦強調最高的價值是人的生命。



是次為「環球聖經公會講座：基督信仰的六堂課」，主題：巴特談政教關係與今天的反省，講員：楊思言博士（中國神學研究院神學科助理教授；美國普林斯頓神學院哲學博士），6月1日首播。

