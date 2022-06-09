基督徒合一祈禱聚會 周守仁冀宗派合一貢獻社會

「2022年基督徒合一祈禱聚會 」5月28日在聖公會聖三一座堂舉行，天主教香港教區周守仁主教指今天教會處身於夾縫之中，盼基督宗派合一貢獻社會；信徒活出屬神的光明和德行。



今年基督徒合一祈禱周的崇拜禮文由中東教會協會（Middle East Council of Churches）預備，靈感來自東方賢士對新生王的朝拜，馬太福音記載：「我們在東方看見他的星，特來拜他。」



禮文呼籲眾人感恩與主同在之時，帶領所有患病、受苦、被邊緣化、難民及流離失所者來到主面前，深信上主可以用祂的光驅散我們的黑暗，並為教會的合一祈禱，誠願一眾群體成為領人歸向救主耶穌的光。



天主教香港教區周守仁主教證道時指，上帝創造先有光，然後才出現各種生命，光除了是創造的開始，更是屬神的德行，以弗所書說「光」的果子，就是一切良善、公義、真理（5:9），信徒藉此反省讓別人看到自己的言行出於光的德行。



周守仁並且引申到今天的教會處身於夾縫之中，必須考慮以新的常態來回應，期望基督宗派以合一精神面對挑戰，以屬神光明的德行、分辨的智慧，以及信望愛來跨越各種的挑戰，在疫情期間宗派體現了合一的精神，例如協助確診家傭，向府爭取防疫措施下擴大聚會人數等，延續教會在今天對社會的貢獻。



「2022年基督徒合一祈禱周」由天主教香港教區基督徒合一委員會、香港基督教協進會合一與教會關係委員會聯合舉辦。由於疫情關係，基督徒合一祈禱聚會延至5月28日舉行，時間為晚上7時30分，地點：聖公會聖三一座堂，講道：周守仁主教（天主教香港教區主教），主題為「合一之光」。

