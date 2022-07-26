「聯合國人口報告」2050年老人超兒童：世界處於危險

聯合國周一7月11日發表全球人口最新報告《2022 年世界人口展望》，2022年底世界人口將超過80億，預計2050年老年人數量首次超過兒童，秘書長古特雷斯警告：「我們的世界處於危險之中。」



聯合國發表全球人口趨勢的報告《2022 年世界人口展望》是自 2019 年世界機構發布報告以來的最新版本。報告指出，印度將在 2023 年超過中國成為世界上人口最多的國家，出生率則降至 1950 年以來的最低水平，在 61 個國家或地區，預計未來 30 年人口實際上將減少至少 1%。



然而，在發達國家，出生率下降的同時，預期壽命也在增加。到 2050 年，全球 65 歲或以上的人口數量將與 12 歲以下的人口數量大致相同，這是有記錄以來人類歷史上老年人人數首次超過兒童。



對於新冠疫情的影響，儘管全球預期壽命一直在上升，但實際上從 2019 年的 72.9 歲下降到 2021 年的 71 歲，這驚人下降直接歸因於 新冠病毒。專家還得出結論，懷孕率和出生率的短期下降也可能與新冠大流行有關。



另外，報告進一步發現，今年底世界人口將達到80億，印度將在 2023 年超過中國成為世界上人口最多的國家。



聯合國秘書長古特雷斯宣稱：「我們的世界正處於危險之中，世界各國應考慮以共同的責任來照顧我們的星球，並花點時間反思一下我們在哪些方面仍然未能履行彼此的承諾。」



不過，古特雷斯亦稱讚：「這是一個慶祝多樣性摧有共同的人性，並驚嘆於延長壽命，顯著降低孕產婦和兒童死亡率的健康進步的機會。」

