一人一守護天使？迷信！ 研究指受商品文化影響

聖經公會（Bible Society）一項調查發現，大約三分一英國人相信他們有守護天使，作者蒂姆·切斯特（Tim Chester）新書《 天使》（Angels）列出理據推翻這種迷信思想。



從中世紀藝術和百年歷史的教堂，到禮品店、珠寶和新時代節日；天使無處不在，聖經對天使有甚麼看法？是否每一個人都有守護天使？



切斯特對有關問題進行研究並出版《 天使》（Angels）一書，他接受《今日基督教》（Christian Today）訪問時指出，守護天使的觀念來自後基督教世俗文化的影響，卻令他很想了解甚麼原因吸引人有這思想。



他指，其中一個原因是「感覺」，人們喜歡追求靈魂的世界，例如《騷靈音樂》（soul music），對天使產生興趣就如追求一種超越肉體的感覺。



另一種因素可能是人們「無法控制現實」，透過追隨天使給自己存在世界一種安慰，問題在於為甚麼人們不以同樣的方式去追求上帝？



不過，這卻是教會傳福音的契機，將天使聯繫起來讓人看到天國，引領人朝向上帝認識耶穌基督，並且讓人認識天使的身分並非在賀卡上看到可愛小天使在空中飛來飛去的形象，他們是上帝的僕人，也是自己為上帝的僕人。



切斯特又指出，在聖經多處記載有關天使的信息，例如希伯來書開首藉著天使襯托出耶穌基督的尊貴，希伯來書1章4節：「祂所承受的名，既比天使的名更尊貴，就遠超過天使。」



使徒行傳記載天使拯救使徒彼得，使徒行傳12章7節：「忽然，有主的一個使者站在旁邊，屋裡有光照耀，天使拍彼得的肋旁，拍醒了他，說：快快起來！那鐵鍊就從他手上脫落下來。」



最後，切斯特分享在研究天使的過程，有令人驚訝的新發現，推翻人們將天使當作守護神的想法，馬太福音18章10節：「你們要小心，不可輕看這小子裡的一個；我告訴你們，他們的使者在天上，常見我天父的面。」



聖經沒有明確指出每一個人都有獨立的天使守護著，卻是更寬闊地描寫天使的角色：天使是照顧所有神的子民，約翰在啟示錄19章10節說：「我就俯伏在他腳前要拜他，他說：千萬不可！我和你，並你那些為耶穌作見證的弟兄同是作僕人的，你要敬拜神。因為預言中的靈意乃是為耶穌作見證。」

