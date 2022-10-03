美長老會退出全國福音派協會 不滿干預政教立場

美國又有宗派投票退出跨宗派團體，長老會不滿全國福音派協會在公共政策包括：環境、移民、死刑等立場主倡導權，要求離開該協會。



長老會1030票 vs 699票 退出全國福音派協會



美國長老會（Presbyterian Church in America）在宗派大會上以1030票對699票，贊成脫離全國福音派協會（National Association of Evangelicals），源於該協會經常干預教派的公共政策，包括：環境、移民、死刑等立場。



被稱為〈序曲3號〉或〈退出全國福音派協會〉議題上，長老會教派引用《威敏斯特信仰告白》（第32章，項5）〈論教會的總會和會議〉：「教會總會和會議，除了有關教會的事務以外，不可處理或決定任何事。不可干涉國政，若遇有非常的事，可以謙恭地向政府請願，或應政府官員的要求，為滿足良心，可向政府提出。」



〈序曲3號〉聲稱，全國福音派協會經常干預教派的公共政策，包括：環境、移民、死刑等立場；2018年更加通過稱為「所有人的公平決議」支持基於性取向和性別認同的反歧視法，長老會教派不滿有組織和機構，試圖以保護宗教自由為名改變教派的立場。



「這只會導致讓任何支持聖經對性和婚姻教導的人帶來不公平，同時可能破壞《美國憲法第一修正案》規定所有美國人在政治之前確保宗教自由。」



序曲結論部分指出，長老會教派不需要為了尋求好處，加入全國福音派協會，特別在華盛頓有發言權支持，甚至不允許作為其理事會討論的主題，更遑論說到教派立場會被採納。



全國福音派協會由大約40個不同教派和教會網絡成員組成，包括救世軍、衛斯理教會、基督教和傳教士聯盟等。



韓裔金華特牧師（Walter Kim）為該協會會長，2019年10月被任命，2020年元旦上任，成為第一位擔任會長的亞裔人士。



聯合衛理公會因同性戀 內部另起組織



在美國，不少宗派因公共議題導致內部分歧，美國第二大基督教派聯合衛理公會（United Methodist Church）因同性戀立場內部分裂，一群衛理公會前任及現時的領袖2020年成立新組織“Liberation Methodist Connexion” （解放衛理聯結），歡迎任何人士參加包括性別認同、非宗教背景及非主張一夫一妻制者。



不過，該教派今年1月在弗吉尼亞州亞歷山大市舉行的衛理公會峰會之後， 60多名衛理公會神學家、教授、神職人員聯署發出信仰聲明，呼籲宗派歸回傳統核心信條。

