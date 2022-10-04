英女王國葬 坎特伯雷大主教：活在永恆的人再「見」女王

英女王伊利沙伯二世國葬儀式19日在西敏寺舉行，2,000名嘉賓出席、全球40多億人觀看直播；坎特伯雷大主教賈斯汀· 韋爾（Justin Welby）祈盼人們在上帝永恆的國度裡與女王「再次見面」。



在永恆裡與女王再次見面



英女王伊利沙伯二世日前逝世，國葬儀式19日於西敏寺舉行，約2000名賓客出席包括國王和王室直系親屬、各國領導人、政要和歐洲皇室成員。



靈柩繼而送往溫莎堡聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行下葬儀式，數十萬人沿途排列夾道相送，200 萬人湧入倫敦，數千人在海德公園的大屏幕觀看這歷史時刻；全球超過40億人透過電視、網絡平台觀看直播。



靈柩抵達教堂後，溫莎學院院長大衛康納（David Conner）主持送葬儀式，坎特伯雷大主教賈斯汀· 韋爾（Justin Welby）為眾人祝福。女王遺體將安葬在喬治六世國王紀念教堂內的皇家拱頂，與已故丈夫菲臘親王同葬。



在國葬上，坎特伯雷大主教表示，女王觸動了「無數人的生命」並指出：「許多領導人生前被高舉，死後卻被遺忘，女王陛下的榜樣不是建立在她的地位或野心，而是她追隨的人。」



他繼而說：「我們都將面對上帝的審判，亦分享女王在生與死中激發她作僕人的領導力——生前服務人民，死後給人們希望。」



大主教祈盼，所有效仿女王榜樣、相信上帝的人都活在永恆裡，並且與女王說：「我們將再次見面。」



香港市民悼念英女王



在香港，不少市民聚集在金鐘的英國駐港總領事館外悼念英女王，領事館門外擺滿鮮花、心意卡及蠟燭，亦有人躹躬致意及觀看國葬儀式直播。



英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日傍晚，在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）駕崩，享年96歲。英女王生於1926年4月21日，27歲接受加冕，在位70年7個多月，為英國在位最長的君主。

