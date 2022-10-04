社會關懷有違政教分離？ 《十誡》如此說……

馬來西亞神學院前院長郭漢成牧師，近月在「衛理宗社會准則探索」線上講座會分析社會關懷的屬靈涵意，並且分析當中的政教關係。



他指，社會關懷具有橫面關繫的屬靈意涵，引用衛理宗的共同創始者之一約翰·衛斯理之言，基督教基本上是一個「社會性宗教」，不可能與教會所處在的社會隔離，既要過聖潔生活也要廣行善事，竭力施行仁義之舉，熱誠宣教。



聖經也指出基督徒要進入世界行善。舊約聖經《十誡》表達出罪惡破壞了神創造的世界，人惟有認識神才會清楚明白自己在社會中的定位與責任，而教會推動社會關懷事工的信仰基礎，在於了愛神和愛人。



在新約，耶穌在「好撒馬利亞人」 的比喻（路加福音10:25-37）讓教會反思誰是我的鄰捨，因此教會關懷社會是本於愛，切勿為做而做，需有方向、策略、目標主動地去做。



此外，社會行動反映基督徒是作鹽作光的聖潔群體，教會是世上的鹽和光（馬太福音5:13-16）驅除黑暗照亮世界，然而社會行動常令人有一迷思：人言微輕是否發揮果效？



郭牧師認為，基督徒組成的教會在世上無法獨善其身，必需以神賜予的能力、禱告的力量與真理的榜樣發揮影響力，改變社會；況且神給我們多重角色，傳福音、宣教、管理大地，因而肩負起在社區作見證，祝福區民的責任。



基督徒進入社會也被質疑：是否政教不合一？郭牧師錶示，基督徒與教會不能只顧單嚮式地追求靈性生活，與世界脫節，神既然給基督徒各種恩賜，就要發揮影響力，從社區居民的生活，以至社會制度的改善，都參與和提出意見，按照神的標準捍衛社會公義，塑造聖潔的社會。



「衛理宗社會准則探索」線上講座會由馬來西亞基督教衛理公會華人年議會資訊與出版部、年會會友事工部與年會基督徒社會關懷部聯辦，一連四講，分別於3月1日、8日、22日及29日舉行。

