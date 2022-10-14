猶太贖罪日10月展開 基督徒可否慶祝？

今年猶太贖罪日於10月4至5日展開，猶太人在期中禁食、認罪和禱告，對基督徒有何啟示呢？



贖罪日是繼9月猶太新年後開始，贖罪日也被稱為安息日，是猶太年裡最神聖的一天，按照傳統猶太人進行25小時禁食、認罪悔改和密集的禱告度過這個神聖的日子，祈求上帝赦免他們過去一年中的過犯。



猶太新年和贖罪日（Yom Kippur）之間的十天也被稱為懺悔的十天，而且與十誡相關，每一天都讓猶太人遵守其中的一條誡命，例如在猶太新年這兩天，專注於只有一位神（第一條誡命），並且不會有崇拜其他神靈（第二條誡命）的想法，而贖罪日與第十條誡命相關：「不可貪婪」。



猶太聖人教導，誡命是按照從最容易到最難遵守的順序列出的，不要貪圖別人擁有的東西的誡命，要求人不僅控制自己的行為，還要控制感受和慾望。然而，雖然這可能並不容易，但學會不想要別人擁有的東西是幸福生活的秘訣。



基督徒可否慶祝猶太節日？



作家范伯格（Margaret Feinberg）在《 3 Ways to Celebrate Yom Kippur as a Christ Follower 》書中指出，基督徒可以藉著節日尋求別人的寬恕，因著耶穌給了我們救贖恩典，我們也可以在贖罪日期間擴展恩典，並治愈破裂的關係。



基督徒也可禁食一餐或一整天，在禁食的時候祈禱和沉思上帝賜給我們的恩賜。此外，仿傚猶太人舉行吹號角儀式（Tashlich） ，按傳統猶太人下到當地的溪流或河流，倒空口袋裡的麵包屑，象徵罪孽被洗掉，基督徒也可感恩耶穌基督洗淨了一切的罪孽。



猶太新年標誌著崇高聖日的開始，猶太人慶祝新年之後，以10天持續地畏神敬，旨在進一步悔改、與他人和好、回歸上帝，在第10天（贖罪日）達到高潮，之後展開為期7至8天的住棚節，在整整21天後才結束這場秋季盛宴。

