英教會領袖聯署 倡議基督教婚姻與性觀

英國教會領袖聯合發起宣言，倡議基督教對婚姻、性和身分的教導，800多名教會牧師簽署。



該份宣言名為《大愛教牧宣言 》（Greater Love Ministers' Declaration）邀請來自不同基督教教派的牧師和牧靈工作者簽署，於18日在倫敦啟動，聯署者承諾展示牧靈敏感性，同時拒絕「所有性慾和性傾向都是神聖的」的信念，堅持婚姻是一男一女終生的結合。



聲明指出，教牧人員確認他們在這些問題上的共同信念，以及「這種教導在基督教神學中的基本和不可改變的地位，它的基礎是基督自己奉獻的愛的榜樣，以及我們的作為福音傳道人的責任和承諾來維護、教導和宣講它」，迄今為止已有800多名教會牧師簽署該協議。



宣言的合著者、加的夫海菲爾德教堂（Highfields Church Cardiff ）首席牧師及 Word Alive 受託人戴夫·戈貝特牧師評論說：「在這樣一個時代，人們對彼此相愛的真正含義以及如何定義愛，事實上，基督徒牧師和牧師比以往任何時候都更重要的是要堅持主耶穌基督在約翰福音15章13給我們的定義，基督教事工一直是關於教導和堅持耶穌在祂的話中所定義的愛。」



宣言的共同作者兼約克三一教堂（Trinity Church York）牧師馬修·羅伯茨（Rev Dr Matthew Roberts）表示，基督教一直認為，只有一男一女才有可能結婚，每個人都按照上帝的形像被塑造成男性或女性。



「這不僅植根於基督的福音，祂從天上來尋找他的新娘（教會），而且在尊重婚姻的生活和社會中是一股強大的力量，如果我們要真正像耶穌吩咐我們的那樣愛上帝和鄰居，這些都是教會領袖必須公開支持的重要真理。」



該份宣言的共同作者還在去年致信政府，表達了他們的擔憂，即禁止轉換療法將導致對具有不受歡迎的同性吸引力或性別焦慮症的人的聖經教導和祈禱定罪，該信還收集到數千人簽名。

