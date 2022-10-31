基督教聯合書展 高銘謙：閱讀書本助深層次思考

第37屆「基督教聯合書展」10月19至25日於尖沙咀街坊福利會禮堂舉行，今年共有40多間參展商、20多場活動，首設「閱讀同行一分鐘」，透過視頻介紹書籍。



基督教聯合書展籌委會主席、福音證主協會總幹事馮肇熙在開幕禮致詞表示，今年書展主題為「閱讀 同行」，有40多間出版商及機構參與，共26場活動，涵蓋不同主題包括：宣教差傳、屬靈生命成長、關心教會、在社區和城市的服侍、聖地知識、親子同行等，一起與不同的讀者同行。



書展期間亦設有四個特別講座，以及預錄10多條視頻介紹書籍，為今屆首創的，他並指出今屆多了很多媒體和電子產品展出。



此外，大會邀請建道神學院聖經研究部主任高銘謙牧師作嘉賓，高牧師自言一直有寫作習慣，透過寫作與讀者同行，居住於屯門的他每天坐船到長洲建道神學院，用電腦寫作如此思考人生，他計算一程船寫600字，一個月就寫到一本小品的章節。



寫作亦是與讀者同行，與這時代的信徒對話；談到書展，他強調並非一場商業活動，是透過書籍令人沉思放緩腳步尋找上帝，在自己生命中找到足印，因閱讀能改變一個讀者的生命。



高牧師提出在碎片化閱讀時代如何深化思考？他建議閱讀一本書多於千字文章，有助人進入深層次的思考模式。

