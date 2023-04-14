全球信徒共領聖餐：敞開的門呼籲記念受逼迫肢體

復活節臨近，監察全球宗教自由機構「敞開的門」（Open Doors） 呼籲世界各地的信徒同領聖餐紀念基督的身體，並且紀念在宗教自由受限制國家的基督徒，在伊朗有基督徒因為喝了聖餐酒被鞭打80下。



敞開的門在網站發表文章，題為「同領聖餐紀念基督的身體」，提到復活節的意義有三點：讓我們明白耶穌基督長闊高深的愛與祂聯合；參與聖餐需要付出巨大代價特別在宗教自由受限制的國家；同領聖餐提醒我們與耶穌基督的愛親密的盟約。



文中指出，復活節是紀念基督為我們犧牲重要的日子，甘願受苦釘在十字架上彰顯了無私的愛，我們歸屬主成為基督身體一部分，因此也紀念世界各地主內肢體，雖然與我們有共同信仰，但並不必定享有我們的自由。



在宗教受限制的地方例如伊朗，有基督徒因為喝了聖餐酒被鞭打80下，世界各地許多基督徒為了參與聖餐而付出巨大代價，但這突顯了聖餐的重要，耶穌基督在最後晚餐與門徒分享，擘餅、倒酒，其實具有神聖的象徵意義，就是我們的死與祂不撓的永生相遇。



此外，世界各地信徒同領聖餐，提醒我們與耶穌的愛與親密的盟約，受逼迫的基督徒被監禁、流放，甚至處死的時候，透過聖餐回想耶穌為他們所作的一切，甚至踏上苦路釘在十字架受苦，從而受苦者得著力量面對現實的苦難。



最後，敞開的門認為基督徒不應獨自受苦，呼籲全球信徒在復活節與受逼迫的肢體站在一起，透過祈禱、聖餐展現我們在主裡是合一的身體。

