戰爭創傷烏克蘭難民精神健康 難民營急需人手物資

俄烏戰爭超過一年，聯合國難民署統計截至今年2月烏克蘭難民約有1860萬，戰爭未有停息，難民營如何維持下去是一大挑戰；基督教慈善機構也呼籲大眾持續提供支持，繼續在前線維持救援工作。



波蘭難民營每天接收5000人資金短缺



根據聯合國難民署統計1860萬烏克蘭難民之中，約156萬人在波蘭難民收容所、105萬在德國、48萬在捷克，波蘭收留難民人數最多。



波蘭普瑟密士（Przemysl）難民營管理者霍洛科夫（Igor Kholokiv）表示，戰爭持續下去資金將會耗盡，現時每天約有5000人乘搭火車進入難民營，有些甚至從俄羅斯控制的地區逃亡出來。



他指出，難民營除了資金短缺營運受到挑戰，處理難民的精神狀態也不容忽視，逃亡出來的難民身心疲態，精神心理受到極度的創傷，並非一朝一夕可以解決的問題，無論人手物資都需要，



撤離人員身心狀況亦受關注，每個人都做到筋疲力盡，要是戰爭繼續持續下去，能否在波蘭提供更多庇護所是一個非常嚴峻的問題。



霍洛科夫盼望這場戰爭盡快結束，但事實並非如此，呼籲國際社會提供更多的資金。



據《NHK》報導，現時在波蘭難民營的情況，大樓有避難所，約有30多位工作人員向他們提供膳食藥物的支援。



一名獨自從烏克蘭東部巴赫穆特撤離的婦女眼淚通紅說：「在非常猛烈的砲擊中，許多人死亡，許多房屋被毀，很難過。」



一位與家人從東部哈爾科夫逃離的婦女說：「兩天前，這座城市發生了大規模襲擊事件。我有一個年幼的孫女，所以我覺得不能再忍受了，所以我逃離，我逃到了波蘭直到戰爭結束。」



基督教機構提供醫療、保健、聖經培訓



另外，基督教慈善機構Stewardship呼籲大眾持續提供支持，以繼續在前線維持救援工作所需。



Stewardship去年俄烏戰爭爆發，迅速籌募了36.5萬英磅，同時在烏克蘭蘇梅地區展開項目，包括醫療、保健、聖經培訓。



機構將籌款所得支持Hope Lebedyn的工作，該組織正在烏克蘭蘇梅地區開展項目，包括醫療保健和聖經學院，培養新的領導人以重建在衝突中被摧毀的教堂。



資金也將流向Medair，這是危機爆發後在烏克蘭註冊的第一個國際非政府組織。自衝突開始以來，為超過330,000名烏克蘭人提供醫療保健、住所和基本用品。

