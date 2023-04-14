戰爭屬原始暴力 基督教教義支持正義之戰？

戰爭有正義可言？猶太教與基督教怎樣看正義之戰？基督教教義有否明確的教導支持戰爭或正義之戰？



前坎特伯雷大主教威廉姆斯（Rowan Williams）認為，猶太聖經和基督教聖經有一共通處，耶穌沒有為當時的社會立法，敦促追隨者採取非暴力和非激進的立場影響和改變社會。理論上兩教都是堅持戰爭不可具有侵略性，自衛是底線，並且確保用盡一切方法來維護正義。



因此，威廉姆斯強調，對待公開的戰爭，現代世界需要比以往任何時刻都更加謹慎，因為現代武器幾乎不可避免會導致平民死傷，核武的威脅更加主導著人類的未來，這是公民軍隊的意義。



基督教教義中，沒有明確的教導支持戰爭或正義之戰。相反，基督教教導人類需要愛與和平，實現和解和凝聚。然而，在現實生活當戰爭不可避免時，基督教教義提供了指導和原則。



首先，基督教中存在著「愛鄰如己」的教導，是讓人們關注別人的困苦和需要，追求和平、正義和憐憫。基督教教義認為，戰爭往往會引起危害和破壞，甚至可能殺害無辜者。因此，基督教教導人們需要儘可能避免戰爭，促進和平。



其次，基督教教義中強調寬恕，即使在爭端和衝突中也需要互相體恤和包容，去尋求和解而不是報復。基督教認為，如果能夠解決問題而不是戰爭，那麼這就是更好的選擇。



此外，基督教教導人們對於戰爭、決定是否參戰或發動戰爭都需要慎重考慮，以正確的方式取得判斷。這可能涉及到種種道德，法律和政治因素，而這些因素都是需要慎重態度對待的。



總之，根據基督教教義，沒有所謂的正義戰爭，人們需要儘量避免戰爭，追求和平、愛和寬恕。然而，當戰爭不可避免時，人們需要根據信仰的指導原則來進行判斷和取捨，為有可能的情況取得道德，法律和政治的正確抉擇。

