PeaceBox祝福大行動啟動 愛心禮物送贈貧乏人士

「PeaceBox祝福大行動2023」在香港不同地區展開，為貧困病患、老人弱勢收集物資，在復活節日子將祝福和充滿愛心的禮物送上，4月1至2日在荃灣廣場舉行啟動儀式。



PeaceBox祝福大行動由11間基督教、社福機構聯合推動，計有：教會關懷貧窮網絡、信義會社會服務部、女青、馬鞍峰教會、耶穌在線等。



主辦單位在網站專頁發佈消息指，PeaceBox祝福大行動踏入10周年，今年主題為「GROW」。香港經歷三年疫情封閉生活，雖然通關復常，城市很多人受疫情影響身體未能康復，各行各業需要重新出發，捐贈禮物給受困人士作為祝福。



物資收集從今年3月開始在各區設置收集站，並且透過三個渠道：本地網上義購物資包、海外網上義購物資包、實體捐贈物資包，用行動造就生命成長。



4月份PeaceBox祝福大行動在荃灣廣場舉行，重現大型砌盒活動及啟動儀式，還有AR、VR互動遊戲。



設計師梁勇增在視頻分享大型砌盒活動設計意念，指出每個人成長路徑、目的地不一樣，所以透過今年主題「GROW」四個字母用不同的設計，高低大小都不一樣代表了我們處身在不同的環境，但在PeaceBox祝福下都是一起同行及成長。



馬鞍峰香港教會主任牧師李志剛表示，十年來PeaceBox祝福大行動見證許多生命的轉化，參與者亦透過行動見證大家生命成長。



「PeaceBox祝福大行動」源於美國馬鞍峰教會的一個祝福行動，在節日裡為貧困、病患和弱勢的社群送上一盒獨特，富有心意和充滿愛心的禮物。 2014年開始在香港舉行， 一群來自教會、商界和慈善組織有心人士聯手發起，鼓勵大家每年在復活節這充滿盼望的日子將禮物送與基層家庭、獨居長者等有需要人士。捐贈、接受和參與PeaceBox的人數不斷增加，目前參與人次已超過25萬人。

