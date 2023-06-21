英國：全世界宗教最少國家之一

倫敦國王學院政策研究所調查十多國家，發現英國的宗教及基督教信仰，在世界處於最低水平。



研究發現 ，大量英國人不相信上帝，而那些說上帝對他們的生活不重要的人自 1980 年代以來達到創紀錄的低水平。



研究人員發現，在過去四十年對天堂的信仰，以及那些祈禱和認同宗教信仰的人也在穩步下降。



調查結果來自世界價值觀調查，該調查自 1981 年以來一直在對 120 個國家的社會、政治、經濟、宗教和文化價值觀進行研究。



該次發布的最新數據集比較了英國和其他 23 個國家的數據，包括美國、意大利、瑞典、德國、法國、澳大利亞、中國、韓國、日本和菲律賓。



在英國，市場研究公司益普索 （Ipsos）在 2022 年 3 月至 2022 年 9 月期間對英格蘭、蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭的 3,056 名成年人進行了調查。



調查結果顯示，英國人對上帝的信仰急劇下降，從 1981 年四分之三的人相信上帝，到 2022 年下降到將近一半（49%）。



Z 世代（1997 年之後出生的人）對上帝的信仰水平最低（37%），但研究還發現戰前一代的信仰顯著下降，從 1981 年的 82% 下降到今天的 59%。



然而，有五個國家的人對上帝信仰水平低於英國：中國（17%）、瑞典（35%）、日本（39%）、韓國（41%）、挪威（46%）。



今天只有三分之一的英國人認為自己有宗教信仰，而 1981 年這一比例為 57%。只有瑞典（27%）、韓國（16%）、中國（16%） 和日本（14%） 在這方面排名較低。



與此同時，英國的無神論者人數從 1981 年的僅 4% 急劇上升到今天的五分之一以上（21%），無神論者的流行在過去五年中加速增長。



Z 世代最不可能認為自己有宗教信仰：只有 27%，而戰前一代的這一比例為 46%，並且最有可能認為自己是無神論者（31%），儘管無神論在所有年齡段的人群中都有所上升。



不到四分之一的英國人（23%） 表示上帝對他們的生活很重要，這與法國持平，僅高於韓國（17%）、挪威（16%）、日本（14%） 和瑞典（14%）和中國（8%）。



自 1980 年代以來，認為上帝在他們的生活中不重要的英國人比例翻了一番，從 28% 增加到 2022 年的 57%，創歷史新高。



儘管宗教信仰水平較低，但英國是宗教最寬容的國家之一，82% 的人表示他們信任不同信仰的人。英國公眾也是最不可能說他們的宗教是唯一可接受的宗教的人（12%）。



該研究還發現，在過去五年中，英國對教堂和其他宗教機構的信心從 31% 上升到 42%。



倫敦大學學院社會科學教授戴維·沃阿斯說：「研究結果表明，宗教參與的長期侵蝕以及我們自我認知和誰相信什麼的一些有趣的複雜性。



「主要的故事仍然是大多數英國人對宗教不是很感興趣。也就是說，當談到對上帝或死後生命的信仰時，杯子仍然是半滿的。40 歲以下的成年人比老年人更有可能打電話給自己是無神論者，還說自己相信有地獄，這是一個令人著迷的謎題。



「雖然英國人似乎對他們普遍缺乏宗教信仰感到滿意，但他們幾乎不反對其他人與眾不同，至少只要宗教不干涉公共事務。調查甚至顯示出對教會和宗教信仰的信心意外上升組織。」

