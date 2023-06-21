從正統神學到魔鬼神學：約翰·派博籲提防教義騙案

美國歸正神學浸信宗作家約翰·派博（John Piper）在播客節目中探討信仰中的真理和魔鬼神學之間的關係。他提出了兩個問題：第一，基督徒是否會被引入歧途隨從邪魔？第二，這樣的轉變是急轉彎還是逐漸發生？派博呼籲基督徒始終堅守真理，審慎警覺，並高舉基督。



約翰·派博近日在播客節目討論「從正統神學到魔鬼神學的途徑」，引用使徒保羅寫給提摩太第一封書信為基礎：「聖靈明說，在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈和鬼魔的道理。」（提摩太前書 4:1）



這引發兩個問題：第一，真正重生的基督徒會不會被引入歧途隨從邪魔，這意味著基督徒公然成為惡魔崇拜者嗎？第二，這是怎麼發生？發生了甚麼？離開教會捲入惡魔的人是突然發生，還是逐漸轉變？



約翰·派博回應第一個問題指，首先要澄清自稱是基督徒的人，是掛名基督徒還是真正敬拜基督的人？從保羅給提摩太的書信看到，有詭詐的靈以某種超自然存在的名義說話，表現自己顯出非凡魅力吸引人跟隨。



保羅直接指出不要相信這些各樣的靈，因為存在欺騙，他擔心自稱基督徒的人過份注意詭詐的名義，不用聖經的真理來試驗，他們反而被邪靈帶入圈套，所以辨別真偽就必須先要認識真理，這樣就可以看出惡魔的教義。



約翰·派博回答第二個問題，認為要增加警覺對付假冒提防騙案，帖撒羅尼迦前書指出魔鬼常用假神蹟迷惑人。耶穌在馬太福音提到：「只因不法的事增多，許多人的愛心才漸漸冷淡了。惟有忍耐到底的，必然得救。」（24:12-13）



因此，這些轉變是急轉彎突然發生，還是逐漸發生？約翰·派博認為兩者都有可能。



基督徒由於福音種子撒在淺到上根基不穩，面對世界不法的事增加就變得冷淡，對邪靈欺騙的抵抗力減低向魔鬼屈服。



然而，也可以是逐漸發生的，因教會遠離傳揚真理，信徒對基督督的愛變得越來越敷衍。這是現今在美國教堂很悲哀的事，久而久之人們容易被捲入魔鬼大騙局。



約翰·派博呼籲基督徒，留在上帝的恩典中，高舉基督多於一切，就必蒙保守。彼得前書1章5節教導:「你們這因信蒙神能力保守的人，必能得著所預備、到末世要顯現的救恩。」並且，靠著那加給我力量的凡事都能作，主必保守到底。

