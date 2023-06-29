學校郊遊 女童驚現3,500年前太陽神護身符

一次學校旅行女童在聖經故事大衛擊敗巨人歌利亞的地方，意外發現3,500年前太陽神護身符「聖甲蟲」，在古埃及人眼中視為新生命的象徵。



以法瑞特Alumim學校一年級老師漢娜·斯皮策（Hanna Spitzer）帶著學生去特爾亞西加（Tel Azekah）郊遊，該地方被視為聖經故事大衛擊敗巨人歌利亞的地方。旅行開始時，她告訴孩子正在參觀一個非常特殊的古遺址，地下有許多古老的遺蹟和獨特的文物，但沒想到真的找到古物。



漢娜告訴記者，她從地上撿起一塊古陶器給學生看：「孩子非常熱情，在整個旅程撿起了各種看起來很古老的物品和石頭。」行程快結束時，漢娜注意到兩個孩子落後了。「我回去看，四年級的阿瑪莉亞·瑞弗金（Amalia Riverkin）告訴我找到了一些東西，並給我看了一塊看起來像珠子的小石頭。”



擁有猶太藝術碩士學位的漢娜立即意識到這不僅僅是「一塊石頭」。第二天，她聯絡以色列文物管理局（Israel Anqituities Authority），教育中心主任當天就來到學校，頒發感謝狀絡學生阿瑪莉亞，並大家上了一堂課，全班同學都在談論阿瑪莉亞的驚人發現。



特拉維夫大學考古系的伊多·科赫博士（Dr. Ido Koch）鑑定被發現的古物，外型似「聖甲蟲」是一種護身符，聖甲蟲在古埃及人眼中被認為是神聖的，代表新生命的象徵，因為牠創造了糞球並在其中產卵，新生命從糞球中孵化出來。在以色列發現的聖甲蟲護身符，有時用作印章，證明了大約3500年前埃及人在黎凡特（包括現代以色列地區）的存在和統治。



聖甲蟲的歷史可以追溯到新埃及王國時期（公元前16至11世紀），以太陽神阿蒙拉（Amun-Ra）的名字命名，是這一時期埃及最重要神祇之一。



以色列文物管理局局長伊萊·埃斯庫西多（Eli Escusido）表示，這類護身符在黎凡特南部早已被發現，其中包括來自特爾阿澤卡的五隻聖甲蟲，現在這個聖甲蟲也加入其中，有助更全面了解該遺址當時的情況，並且呼籲大家若發現疑似古物，需要交回文物管理局，因為是國家寶物。

