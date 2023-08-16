丹佛咖啡店稱「同性戀是罪」被批遭騷擾

科羅拉多州丹佛市一家新開張的基督教事工咖啡店遭到抗議和破壞，因發表「同性戀是違背上帝話語」引起爭議；位於丹佛的基督教咖啡館The Drip Café自上個月開業以來，因其認為同性戀是有罪的信仰而成為抗議對象。



根據該店的店主傑米·桑切斯（Jamie Sanchez）表示，在丹佛LGBT抗議者因其咖啡店母公司非營利組織Recycle God's Love的網站上的聖經引文而不滿。



該組織在「我們所堅持的真理」頁面引用提摩太前書1:10、哥林多前書6:9，認為同性戀是違背上帝話語和人類目的之罪惡行為。



然而，該組織也強調對這些社區的人們表現出愛和服務，指出儘管不同意同性戀生活方式，但基督徒應該展示愛心。



店主桑切斯表示，他懷疑LGBT抗議者看到Recycle God's Love網站上的信仰頁面。然而，他強調咖啡店一直致力於為無家可歸的LGBT人士提供服務，並相信耶穌呼召他們為所有人服務。



抗議活動從6月2日咖啡館開業當天開始，在店門外舉行。接下來的一周，店鋪遭到塗鴉破壞和窗戶破壞。



上週五，抗議者再次聚集在咖啡館外，騷擾顧客和店內主持廣播節目的有視力障礙的基督徒朋友；並且在臉書發布帖子，稱 The Drip Café 是一家仇恨咖啡館，預測抗議活動最終將迫使酒吧關閉。



該酒吧的店主表示， The Drip Café 依賴志願者勞力、捐款和從教堂購買商品來運營。儘管面臨著困難，但他們將繼續堅持信仰並為顧客提供優質服務。



店主桑切斯補充，儘管受到抗議和破壞的困擾，The Drip Café仍然希望為社區提供一個聚會場所，並繼續為無家可歸的人群提供協助和關懷。

