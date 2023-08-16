海洋考古學家水世界：深潛30年每次像重生！

以色列文物管理局考古學部門副總監、海洋考古學家德羅爾．普萊納（Dror Planer），通過他在海中的冒險發現和保存了重要的古代歷史遺址，在專訪中細說一次潛水探古尋源的經歷。



普萊納接受以色列文物管理局（Israel Anqituities Authority）專訪時表示，身為一名船長和潛水員，自2011年起一直擔任志願者在航海領域工作，日常工作主要是檢查海的狀況並進行潛水調查。



他笑言：「我已經潛水近30年，每天都感覺自己像是重生了一次！每一次潛水都讓我興奮不已，彷彿是第一次。我們永遠不知道海中會發現甚麼，每一個新的發現都是一次驚險刺激的冒險，從古代船只到船錨，例如劍或大砲的武器，甚至是金幣！」



海洋考古學家通常尋找新的考古遺址或重新發現因海洋變動而暴露的古物，特別是在海上暴風雨後。此外，他們還監督海上基礎設施移動或新港口建設等項目，以確保考古文物不受損害。



普萊納指，感到自豪的一個項目是在阿卡（'Akko），一座位於以色列北部加利利西部的古城，參與考古遺址挖掘。從2009年到2013年，他們在「馬海灘」和阿卡港之間開展了保存和穩定海堤的工程。在挖掘牆基的過程中，意外地發現了希臘時期阿卡港口的遺址，包括碼頭、定船石、運輸葡萄酒的黑陶罐、其他希臘風格的遺物，甚至還有海洋沉積的青銅箭頭和幣。



對於普萊納來說，這份工作是一種重生，每次潛水都讓他學習新的東西，海洋考古工作充滿挑戰，需要運輸、潛水和航行等技能，還需要保持高度的安全警覺性。然而，這些困難都無法損壞他對這份工作的熱情和滿足感。



以色列文物管理局海洋考古學部門的普萊納通過海中的冒險發現，為以色列的古代歷史增添重要的一環。他的故事勾起了人們對海洋考古學家工作的好奇，並展示了他們在保護並揭示過去的文化遺產中所扮演的關鍵角色。

