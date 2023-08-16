《奧本海默》影評 原子彈之父：拯救世界之前毀滅它？

《奧本海默》電影深入探討科學家奧本海默的生平，將觀眾帶入一個省思和思辨的領域，讓人們重新思考何謂正義戰爭。基督徒應該尋求以和平、仁愛與寬恕的方式解決爭端和衝突，並努力建立神的國度，在地若天。



原子彈之父：正義與和平／毀滅與救贖



《奧本海默》（Oppenheimer）為2023年美英合拍的傳記驚悚片，改編自人物傳記《美國普羅米修斯：奧本海默的勝利與悲劇》，故事講述奧本海默身為理論物理學家和語言天才，以他卓越的智慧和對科學的熱情在學術界嶄露頭角。



然而擁有聰明並未使他能解答所有問題，反而因為反對極權主義而協助研究核子武器，最終成功製造出第一顆原子彈，並被譽為「原子彈之父」 。這讓他認識到科學所帶來的力量，也使他深深反思人類對於戰爭和毀滅性武器的態度：「拯救世界之前，必須要先毀滅它？」



影片以奧本海默的視角，向觀眾展示了當時國際關係的緊張局勢和戰爭的殘酷現實。同時引發了一個重要問題：我們想要怎樣的未來？影片以細膩的手法帶出人類對於和平、正義和生存的深思，提醒觀眾反省人類對於核戰爭的後果和潛在危機。



《奧本海默》通過精彩的敘事和深入的角色描繪，將物理學家奧本海默的複雜形象呈現在觀眾眼前。觀眾不僅能感受到他的天賦和智慧，更能見證他在道德和倫理議題上的思考和掙扎。



這部電影將觀眾帶入一個省思和思辨的領域，讓人們重新思考戰爭、和平以及核武器的意義和影響。它提醒我們無論是作為個體還是社會，都需要深思熟慮地面對這些重大問題，並追求一個更加和平和可持續的未來。



基督徒：和平、仁愛、正義維護世界



從基督教信仰的角度來看，《奧本海默》這部電影提醒我們深思人類對於和平和生命的價值。基督教教導我們愛神愛人，強調和平、仁愛和正義，對上帝的國常存信、望、愛，並且活著在地若天的生命形態。然而，這部電影揭示了人類在核武器發展方面的黑暗面，在面對戰爭和毀滅性武器時我們所面臨的道德困境。



聖經創世記，神創造了世界和一切的生命，並賜予我們保護和珍惜這個美麗世界的責任。然而，核武器所帶來的毀滅性力量將威脅到這個世界和所有的生命。促使人類不得不思考為何要發展如此具有破壞性的武器，以致犧牲許多人的生命。



身為基督徒，不論在個人層面和社會，應該尋求以和平、仁愛和寬恕方式來解決爭端與衝突，求同存異追求正義鼓勵彼此和解，這樣我們才能建立一個更美好的未來，繼而奉獻自己在地上建立神的國度。

