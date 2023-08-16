洛德鎮出土馬賽克地板 揭示古代海上危機

洛德馬賽克中心展出以色列洛德鎮驚人馬賽克地板，其中場景描繪一艘受損的船，引起研究人員注意，認為是表達船員對逆境中，船隻從危險浮出水面獲救感激之情。



洛德馬賽克早於1996年的挖掘中被發現，這塊地板上展示了各種迷人的自然主題，包括動物、鳥類、狩獵場景和船只。然而，其中一幅場景特別引起研究人員的注意，它描繪了一艘受損的船。



這塊馬賽克地板是由已故的以色列文物管理局米麗亞姆·阿維薩爾博士（Dr. Miriam Avissar）發現，並由專家進行保護，目前在洛德馬賽克中心向公眾展出。這塊地板是羅馬時期（公元3世紀末至4世紀初）別墅的一部分，由兩塊色彩繽紛的地毯組成，分為幾個迷人的部分。



在南側的部分是一幅海事場景，其中有兩艘羅馬商船在汪洋大海中航行。中央面板上的船上描繪了一頭鯨魚，這在希臘神話中被稱為刻托（Cetus），類似鯨魚的海怪。該場景還描繪了各種豐富的海洋生物，包括海豚。



然而，這幅場景在發現時並不完整，因為地板中間的船舶在鄂圖曼時期受到污水坑的破壞，其中心、船頭和主桅杆被摧毀，因此被稱為「受損的船」。儘管如此，地板上留下的部分使研究人員能夠重建對這艘船的描繪。以色列文物管理局的研究員埃利·哈達德博士（Dr. Haddad）提出一個有趣的發現。



根據哈達德博士的假設，船舶在航行時可能遇到危險情況，其主桅杆可能斷裂，導致船隻面臨沉沒的危險。受損的船位於地板中央，顯示了它的重要性和特殊性。



「藝術家想要描繪船在大海上，否則他會描繪船停靠在港口附近和岸邊，就像在其他古代畫作中一樣」哈達德博士解釋道：「我們相信這個場景在本質上，表達船員對逆境中，船隻從危險浮出水面獲救感激之情。」



洛德馬賽克中心現正展示這塊令人讚嘆的馬賽克地板，這是了解古代海上冒險和船舶生活的寶貴窗口。欣賞這件帶有歷史和藝術價值的文物之時，並深入了解它背後的故事。

