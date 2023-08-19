柏林教堂「創世紀」燈光秀：環迴視聽展現動植物生命力

德國柏林受難教堂（Passionskirche）7月13日至8月28日舉辦「創世記燈光表演」，以獨特方式展現上帝創造世界的故事，帶給觀眾前所未有的體驗。通過高功率投影儀的運用，教堂的牆壁和天花板成為巨大的屏幕，展示出從光和水的創造到植物世界誕生的過程。



柏林的創世紀燈光表演可稱為精彩的視聽表演，美妙的音樂更加增強整個燈光表演的神秘氛圍，觀眾感受一個非常獨特的體驗，彷彿見證上帝創世奇功。受難教堂作為柏林的重要文化遺產，從燈光表演展現壯麗之處，通過第一批人類體驗光的創造、植物世界和動物王國的誕生，整個過程伴隨著美妙的音樂，配合眾多高性能投影儀，受難教堂成為宏偉的背景，帶領人進入前所未有的聲音和圖像世界。



藝術與科技的邂逅



柏林受難教堂位於柏林貝格曼基茲的中心，為19世紀新羅馬式建築，高拱頂、柱子和拱門的組合營造出一種有趣的氛圍，非常適合視聽體驗，教堂的整個天花板和結構都經過提前測量、計算和尺寸標註，以便投影完美契合建築的比例。房間裡的聲音和圖像使您沉浸其中，無法言語。藝術、技術和靈性融合成一種體驗，釋放出新的廣度和創造力。



遊人近距離體驗創世故事的第一部分——從光和水的創造到植物世界的誕生，多台高功率投影儀呈現作品《創世紀》的特質，歷史悠久的受難教堂變成令人驚嘆的環境，可以通過前所未有的視聽和身臨其境的燈光表演細察《創世紀》的故事。



「創世記燈光表演」亮點如下：

1. 踏上視聽之旅，以前所未有的方式觀察世界的創世故事

2. 探索令人印象深刻的受難教堂的獨特機會

3. 沉浸在燈光、水、泥土和植物的沉浸式表演中

