普世教會合一運動在菲律賓：促進社會正義

普世教會合一運動75周年，菲律賓正體驗其精神，該國多元文化和宗教共存，普世教會合一運動正是在這樣的環境中蓬勃興起，旨在尋找和倡導教會合作，超越教派和宗教差異，從應對氣候變及促進社會正義體現合一精神。



亞洲基督教議會（Christian Conference of Asia） 工作人員恩佩拉多（Klein Fausto Emperado）在世界基督教協會網站發文，指出在菲律賓普世教會合一運動已經成為強大的力量，帶來一系列的積極變化。這個運動不僅在教會內部推動合一，還在社區層面進行實際的行動，以改善人們的生活條件。



例如，普世主義行動是這個運動的核心之一，透過普世主義行動，教會與社區合作，尋找解決當地挑戰的創新方法，包括提供基本教育、醫療保健和食物援助等服務，以滿足最脆弱的社區成員的需求。



此外，菲律賓普世教會合一運動也致力於應對自然災害。菲律賓是位於太平洋環火山帶上的國家，常常受到颱風、地震和火山噴發等自然災害的襲擊，菲律賓教會經常與其他組織合作，提供緊急救援、災後恢復並幫助受災社區建立更強大的韌性。



社區組織和災害風險管理，是菲律賓普世教會合一運動的重要目標。這個運動鼓勵社區建立自己的災害風險管理計劃，以應對災害並減少災害帶來的影響。此外，還提供培訓和支持，幫助社區成員增強災害應對能力。



總的來說，菲律賓普世教會合一運動通過促進教會合一和合作，以及與社區合作解決當地挑戰，為改善人們的生活條件和韌性作出重要貢獻。它不僅讓教會更加團結，也讓社區更加強大，為菲律賓的發展和繁榮做出積極的貢獻。



據維基百科資料，普世教會合一運動，乃是提倡現代基督教內各宗派和教派重新合一的運動，最初開始時稱為「向心運動」，主要對象為基督宗教。 普世教會合一運動的開端是1910年在英國愛丁堡舉行的世界宣教會議，由歐美等地的基督新教教派發起。

