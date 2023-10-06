中國教會興起東南亞敬拜風格

中國教會敬拜歌曲一直沿用兩種：傳統的讚美詩、著名作曲家小敏創作的迦南詩歌。最近中國教會興起東南亞的崇拜讚美風格，特點是注重技巧、注重心、良好的事奉態度、音樂風格既保守亦多元化。



中國基督教日報（China Christian Daily）報導，農村傳統教堂所用的敬拜詩歌源用傳統讚美詩、小敏的迦南詩歌。從事敬拜讚美十多年經驗的趙弟兄分享，東南亞讚美詩的風格在中國教會逐漸受到重視，特點非常簡單就是用心去詮釋詩歌，注重如何用心去唱，不會有太多突出的風格，並不著重樂隊的打扮裝飾。



選取的敬拜歌曲也很簡單，所以東南亞的崇拜是務實的。趙弟兄指出，他服侍的過程同時希望加入更多的技術，他分享有次在崇拜裡即興邀請了不同的人來組成敬拜團隊，這些敬拜隊來自不同教會、年齡，雖然技術不夠但是用心事奉態度良好，這尤為重要。



趙弟兄又指， 其音樂風格比較保守堅決不會用重金屬風格，雖然如此也接納不同風格的敬拜例如靈恩派。



最後，他認為從歷史角度看東南亞給予中國教會很大的祝福，100年前的宋尚節博士就是從中國遠赴東南亞，向哪裡的人傳福音建立了教會，為他們帶來祝福，今天東南亞的教會期望回頭來祝福中國教會。

