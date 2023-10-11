阿富汗西部6.3級地震千人罹難 宣明會呼籲實際援助

阿富汗西部10月7日發生連串強度最高達6.3級地震，至今約2,500人罹難、許多人仍被困在瓦礫下，香港世界宣明會總幹事馮丹媚呼籲伙伴攜手，為無家可歸、飽受連番打擊的災民送上實際援助渡過難關。



世界宣明會於地震後已經召集10支流動醫療隊，與其他救援機構在當地派發緊急救援物資，團隊並在災區進行評估工作，了解不同地點的災情和需要。未來數星期，宣明會將向災民提供緊急糧食、水利衛生及兒童保護等方面的支援。



阿富汗宣明會總幹事Thamindri de Silva表示：「情況比我們預期惡劣，仍然有人在多條被摧毀的村落中努力徒手挖掘，嘗試從瓦礫下救出生還者。雖然我們的同事和他們的家園同樣受地震影響，但我們仍用盡僅餘的一切去回應災情。目前災民急切需要醫療服務、食水、糧食、棲身之所和各項幫助，請支持我們的救援工作。」



香港世界宣明會總幹事馮丹媚昨（10日）在網頁發出中英文信函，指出地震導致大量樓房倒塌，部份偏遠村落更被完全摧毀，大部分是婦女及兒童。鄰近大城市赫拉特的醫院已超出負荷，傷亡人數估計將持續增加。



令人痛心是地震之前，阿富汗一直遭受旱災和糧食危機打擊，多年來的武裝衝突和前年的政權交替亦令當地經濟飽受摧殘，逾2,920萬人急需人道救援。如今再發生地震，可謂禍不單行。



據了解，有參與該會工作項目的兒童在地震中不幸遇難和受傷，這驅使工作人員更落力救援，希望把握分秒救助生命與災民同行，縱使自身的家園同受破壞仍緊守崗位，透過15支流動醫療隊派發緊急救援物資，提供糧食、水利衛生、兒童保護及心理支援等方面的幫助。



信函最後呼籲同行者攜手為無家可歸、飽受連番打擊的災民送上實際援助，助他們渡過難關；詳情參「世界宣明會」網頁。



（資料來源：宣明會新聞稿及網頁內容）

