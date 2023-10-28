【以巴衝突】全球禁食：以色列靈命更新加沙人民歸主！

耶路撒冷國際基督徒使館發起「以色列全球以斯帖禁食」，呼籲連續三天禁食和祈禱，支持以色列對抗哈馬斯的戰鬥。禱告重點包括：以色列靈命更新、拯救加沙人民、成功消除哈馬斯威脅、保護以色列士兵等。



耶路撒冷國際基督徒使館（International Christian Embassy Jerusalem, ICEJ）主席爾根·布勒（Dr. Juergen Buehler）在網站撰文，最近幾天由於局勢有可能升級，以色列徵召了30多萬名預備役軍人，部署在加沙郊區及黎巴嫩北部邊境。



他續指，在以色列各地的教會，大多數18至40歲之間的年輕男女都被徵召入伍，目前超過500 名彌賽亞信徒在以色列國防軍服役，其中包括前線突擊隊，他的兩名兒子也被徵召，然而許多人已經在戰場上喪生至少六名士兵。



以色列專家估計，針對哈馬斯的戰爭至少持續兩到三周，為此，耶路撒冷國際基督徒使館發起每日全球祈禱聚會，與來自以色列和世界各地的基督教領袖和代禱者一起祈禱，以及提供最新局勢情況。同時也舉辦「以色列全球以斯帖禁食」，日期：10月15日（下午4時開始）至18日，將那些願意禁食禱告的人聚集在一起，以應對非常困難的情況。



使館呼籲教會和信徒持續的祈禱和禁食，直到這場針對哈馬斯恐怖民兵的戰爭取得勝利，並且透過三種方式：1. 接下來的2至3周承諾至少為期三天的禁食和祈禱；2. 在教會、社區和事工網絡等舉行特別祈禱會；3. 加入祈禱鏈成為祈禱守夜隊人數至少為10 人。



禱告要點如下：



1. 祈禱戰爭能成功地徹底消除哈馬斯對以色列乃至整個中東的威脅，「他教導我的手能以爭戰，甚至我的膀臂能開銅弓。」（詩篇18:34）



2. 保護以色列士兵祈禱，「住在至高者隱密處的，必住在全能者的蔭下。」（詩篇91）



3. 為以色列人民的團結禱告，「凡一國自相紛爭，就成為荒場；凡一家自相紛爭，就必敗落。」（路加福音11:17）



4. 為該地區所有熱愛和平、尋求與以色列和猶太人民友好相處的人祈禱。祈求上帝賜給加沙人民拯救、悔改和轉變的精神



5. 為以色列、這些領土和整個中東地區的阿拉伯教會禱告，讓他們有勇氣和道德清晰，在這場衝突中採取明確的立場，並與哈馬斯的邪惡精神保持距離



6. 祈求上帝的靈能除去不信者心中替代神學和取代主義的臉紗



這場衝突將成為以色列靈命更新的催化劑，祈求上帝以強而有力的方式顯現，願恩典和聖靈傾注在以色列人身上：正如撒迦利亞書12章10節所預見的那樣；亞伯拉罕在75歲生日時進入應許之地，達到他的神聖命運一樣。耶路撒冷國際基督徒使館盼望，以色列建國75周年之際，以色列人民能夠進入上帝的救贖命運。



以巴衝突源於巴勒斯坦的武裝組織哈馬斯10月7日對以色列發動大規模襲擊：清晨派出槍手潛入以色列南部，向平民開槍及綁架，同時從加沙地帶發射數千枚火箭，以色列隨即反擊。



聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）估計，以色列與哈馬斯爆發衝突首周，加沙走廊有100萬人流離失所；以巴死亡人數近5000人。

