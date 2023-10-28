基督教聯合書展開幕 黃佩蓮校長籲親子伴讀：有愛就有動力成長！

第38屆基督教聯合書展昨（25日）開幕以「閱讀在這裏遇上」為主題，今年有出版社為回應時代推出移民的書籍；主辦方亦舉辦閱讀導賞團，介紹不同出版路線的機構；還有資深幼稚園校長分享親子閱讀對兒童成長的重要等。



出版社會熱話 導賞團另類閱讀



道聲出版社社長、基督教出版聯會董事梁美英牧師接受本報訪問表示，今次書展主打「禮儀系列」，主要是嬰孩洗禮，希望將福音信息帶進家庭，從嬰孩開始。另外，回應社會的需要，有《移居．宜居？》，移民是近來大眾關注的話題，製作及發行是為了回應、牧養移民或將會移民的人士。



基督教聯合書展籌委會主席、福音證主協會總幹事馮肇熙在開幕禮致辭表示，基督教聯合書展作為文化活動，設有一系列的推廣，包括「一社一書」，約20間參展商重點推介其中一本書籍；而每間機構各有不同產品，服侍不同的受眾群體，有不同的出版路線如聖經、屬靈書、神學書等，各有異象和需要，背後有不同的差異。故此今年舉辦「穿梭書林——閱讀導賞新體驗」，導賞員帶領讀者游走於不同的路線，有親子、神學、聖經專題， 介紹每間機構的重要和影響力。



親子伴讀：有愛就有動力成長



開幕禮嘉賓，資深幼稚園退休校長黃佩蓮認為，透過閱讀塑造人的屬靈生命成長，因此推動閱讀很重要。成年人需身體力行培育孩子的閱讀興趣， 而且陪伴閱讀有四個好處：建立親子關係、訓練兒童專注力、提升語文能力、培養德育。



黃校長認為，提升語文能力透過聽、說、讀、寫，兒童單是聽沒有興趣，家長宜參與一齊探討，她指在兒童主日學請小朋友出來認字，讓他們有挑戰感不只是坐著聽。培養兒童德育則透過故事繪本，讓兒童明白去愛，讓他們用第三者角度看故事「有愛就有動力成長」，因此親子伴讀相得益彰，對成人增進伴讀技巧、耐性、包容、忍耐。



推動閱讀策略：知識、技能、態度



在知識方面，根據不同年齡層，她建議使用不同的書籍來培養兒童的閱讀興趣。例如，對於0至1歲的幼兒，可以使用布書和觸摸書來進行感官探索。1至3歲的幼兒可以開始學習用語言表達，選擇一些可拉出來的立體書籍，同時也能訓練小肌肉。3至6歲的幼兒則可以開始看圖說故事，分享自己的感受，選擇一些情景相關的書籍。6歲以上的孩子則可以進行獨立閱讀，通過閱讀建立自己的知識網絡和價值觀。



在技能方面，黃校長提到閱讀前準備子女的心情，讓他們觀察和分析書籍封面，從內心培養興趣。對於年齡稍長的孩子，可以注意書名和作者，閱讀後一起去看實物，例如一本介紹麵包的書籍可以一起去麵包店觀察。



在態度方面，黃校長建議正確地獎勵孩子，讓他們喜歡寫字。此外，逛書店、去圖書館並與書籍同行，送書作為禮物，都能保持愉快輕鬆的閱讀氛圍。



最後，黃校長鼓勵大家祈求神的加力，讓我們成為陪伴閱讀的天使。



第38屆基督教聯合書展於10月25至31日在尖沙咀街坊福利會禮堂舉行，現場活動焦點包括：新書發佈及專題講座、發佈基督徒閱讀習慣問卷調查結果等。

