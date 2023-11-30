日本二上英治牧師來港分享：從黑道到傳道重塑人生的奇跡

日本前黑道二上英治牧師10月來香港八福匯敬拜會分享他的故事，20年前離開黑道信耶穌，看見很多人不想進教會，於是成立街頭佈道事工，目標是在日本30年內基督徒從1%到10%，並且勉勵同路人調教焦點讓模糊人生清晰對焦。



二上英治牧師：我來自極道



二上英治牧師早前在視頻預告將會來香港分享過去和現在一切發生在他身上的事，還會帶著他常用的聖經來分享福音。



他在視頻說：「我一開始是一名黑道成員，今天是教會的成員。我來自極道，現在已經克服了我的舊生命，轉回了人生跑道宣講上帝的說話。在香港我會為大家分享如何從過去的『驛站』轉向今天的『驛站』。」（編註：「極道」是指日本犯罪集團或成員，從事有組織的犯罪活動，或是經營非法的勾檔。）



在10月1日香港八福匯的敬拜會，二上英治從過往的經歷相信上帝的愛能改變人，2001年當時28歲的他離開從前的罪惡，全身潔淨自己過著新生活，並且進入神學院現在成為牧師，2021年成立了街頭佈道事工 Light Up People。



勉勵同路人調教焦點：模糊人生清晰對焦



在 Light Up People 視頻，二上英治表示，20年前離開黑道信耶穌、住在教會、讀神學，展開了另一種人生。他勉勵每一個人剛強壯膽：「我是一個剛強的人，有很多犯過錯的人跌倒了在社會浮沉，但我們可以重新站起來，從絕望中看到希望。」



作為傳道者和過來人，他明白一個人要轉變不容易，重要是調教焦點讓模糊的人生變得對焦清晰，然後向前邁進，他自言曾經犯了錯誤，但願意用神的話扶助別人，讓他們有動力向前，聖經的大使命是「你們要去使萬民作我的門徒……直到世界的末了」。



福音異象：30年內基督徒從1%到10%



二上英治提到，在日本只有1%的基督徒，領受異象去傳福音，從日本到遠東：「我的目標是30年內突破1%的基督徒界限去到10%，向一個人傳福音他就帶領一個家庭信耶穌，效法十二門徒跟隨耶穌傳福音的使命。」



他強調，傳福音本著愛就是了，而不是著重事工，「有些人覺得很難進入教會，我就主動走進居酒屋、孤兒院，跟他們談道分享耶穌基督拯救罪人的故事，直至他們悔改跟隨主，還會訓練基督徒成為領袖。」



二上英治在 Light Up People除了個人分享和介紹事工，還製作《雨宿りの部屋》視頻，邀請不同的人物分享信耶穌的見證。

