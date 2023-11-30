基督教性倫理峰會：聆聽性小眾一路走來的生命挑戰

愛家共融網絡主辦「基督教性倫理峰會2023」11月18日在播道神學院舉行，主題為「到底發生過什麼事？藏在『性』背後的故事」，透過影片、展品、真人圖書館，呈現同性戀者及其父母、性工作者、離婚再婚家庭等的生命故事，約250人出席。



峰會由下午1時至6時舉行，共分三個站：



第一站是簡介空間，透過影片和展品，預備內心。



第二站是體驗式故事空間，參加者可自由選擇任何場次，包括《心路‧秘密》、《為何當鳳姐？》、《一人之境 》 、《優生學與惡的距離》、《乾一罐的汽水，呼出嘆息》、《婚離從來不易》互動劇場、《我不可愛嗎？》影片放映、《真人圖書館》、《神學短講》。



第三站是分享空間，參加者可寫下心聲感受，留下感言。



主辦單位表示，面對世界的性價值觀愈趨多元，信徒除了清楚知道信仰的價值觀外，也會接觸到不同價值觀和生活方式的朋友，需要懂得如何和他們相處，最重要是先聆聽和了解。



「性倫理」不單談「行為」，更觸及有血有肉的立體「生命」。每個抉擇都牽涉千絲萬縷的時、地、人，如出生、成長、婚姻、際遇、文化。大會透過體驗方式，讓參加者一同探索一個又一個的生命故事。包括同性戀、有同性戀子女的父母、一樓一鳳、離婚再婚的家庭、單親爸爸、失胎父母、墮胎過來人、同居、失戀、不忠、單身等。透過一連串的體驗旅程，走進不同生命的內心世界，與上主、自己和群體進行對話和結連，重新體悟信仰群體在性解放時代的角色。



「基督教性倫理峰會2023」由愛家共融網絡主辦，中國基督教播道會恩福堂、香港性文化學會、維護家庭基金、明光社、喜樂生命、新造的人協會協辦。



（資料來源：編輯自香港性文化學會新聞稿）

