洛桑運動《大使命現狀》報告：全球趨向中產及人口老化

今年為洛桑運動（Lausanne Movement）50周年，現於首爾舉行第四屆洛桑世界福音會議，及早前發佈《大使命現狀報告》（State of the Great Commission） ，2050年中產階級人數將增加20億、60歲及以上的人口達21億。



報告共三部分：解構全球宣教狀況



《大使命現狀報告》匯集來自世界各地150多位研究人員的貢獻，展望2050年及探討影響基督教會全球使命的十個關鍵問題。報告分為三個主要部分，提供對基督教全球宣教狀況的全面見解。



第一部分題為「大使命的現狀」，採用廣泛的傳統宣教措施，仔細追蹤與大使命相關的各種人類活動。第二部分「從今天到2050年」解決有關全球轉變的十個關鍵問題，例如多中心基督教的本質、人性的本質以及數位生活的影響。第三部分「區域考慮因素」對世界十二個區域進行詳細分析。



報告要點：



「數位時代的偉大使命」：在當今的數位時代，傳福音面臨著新的挑戰，因為線上平台塑造了身份和社區，使得外展比單純的內容提供更加複雜。為了取得成功，龐大的委託工作需要有意識地跨越數位邊界。



「人性問題」：這是一個前所未有的科技發展時代，在快速變化的日常生活動態中，人類的意義正受到質疑。這些更廣泛的文化運動為希望、拯救和救贖提供了新的替代路徑，有效地改變了福音的可信度。



「新中產階級」：2020年左右，中產階級成為全球人口的主體，到2050年，中產階級將增加20億（現時約37.5億）。這種人口結構的變化將顯著改變全球動態，需要對大使命的努力進行必要的調整。



「全球人口老化」：60歲及以上的人口是全球成長最快的人口，預計到2050年將從10億增加到21億。對基督教宣教事業產生了重大影響。



報告意義：找出實現大使命的最大差距



大使命報告主任馬修‧尼爾曼（Matthew Niermann）強調，全球基督教會成功的合作行動必須建立在知識的基礎上。



他表示：「促進這項有目的、策略性大使命的合作，其中一個關鍵在於真正了解我們在不斷變化的世界中的當前地位。考慮到合作和行動，洛桑精心製作這份報告，融合了一流的全球數據和策略見解，以找出實現大使命的最大差距和機會。」



結論



《大使命現狀報告》為第四屆洛桑世界福音會議探討多年期、全球性、多中心進程的基本支柱，該進程旨在促進全球教會的合作，以實現萬國門訓和塑造世界到2050年。該份報告的推出，標誌著洛桑運動在推動全球宣教合作方面邁出重要一步。



《大使命現狀報告》詳情

