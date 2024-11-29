韓裔基督徒慈善家欺詐罪判監18年 支持者反指熱心傳福音

基督徒慈善家，韓裔移民黃聖國（Bill Hwang）11月20日在紐約市被判大規模證券和市場操縱欺詐罪，導致全球市場損失1000億美元，判監18年徒刑及3年監管。然而有支持者指黃聖國熱心傳福音，自稱工作是榮耀上帝。



被控非法操縱資金、敲詐、勒索



現年60歲的黃聖國從麥當勞打工仔到華爾街操盤手，家族理財室坐擁360億美元。他於2013 年創立投資公司「引路者資產管理」（Archegos Capital Management）［Archegos於希臘文有引路者、領袖之意，泛指耶穌］。擔任Archegos前財務長的帕特里克·哈利根（Patrick Halligan)也被判共謀、證券欺詐和電匯欺詐罪。



紐約南區副總檢察長麗莎·摩納哥（Lisa O. Monaco）表示：「今天的公告表明，司法部堅定不移地致力於追究那些扭曲和欺詐我們金融市場的個人的責任，其中包括那些佔據最高管理階層的人。」



副總檢察長指，黃某及其同謀向銀行撒謊，以獲取數十億美元，用於人為抬高多家上市公司的股價。他們透過與銀行和經紀人簽訂的稱為「掉期」的特殊合約投資股票，這使得黃在精心挑選的日期和時間大量購買某些股票，從而錯誤地抬高股價。



利用基督教信仰向員工施壓



另方面，有苦主正向黃聖國追討賠償，並且透露黃藉著信仰操控員工。



布倫丹·沙利文（Brendan Sullivan）指出正在尋求數百萬美元的賠償。沙利文表示，黃聖國在「引路者資產管理」的領導層中強迫員工將獎金存回公司的基金「恩典與憐憫基金會」（Grace & Mercy Foundation），並將這些資金轉移到該基金會，他強調這一行為對他及其他員工造成了重大損失。



沙利文在陳述中指出，黃聖國經常公開談論自己的基督教信仰，並利用這一信仰對員工施加壓力。他形容黃聖國的管理風格如同「邪教」，指出在績效評估中，員工的信仰問題成為考核的一部分，甚至有員工被迫參加午餐時間的讀經活動，他認為這種做法不僅不當，還違反了員工的個人自由和職業道德。



沙利文進一步指出，黃聖國曾將「恩典與憐憫基金會」形容為他的「逃生艙」，並表示如果「引路者資產管理」陷入困境，他可以將員工轉移到基金會，並用其資金重新啟動另一家投資公司「引路者資產管理2.0」。



然而，黃聖國的律師克里斯托弗·波里諾（Christopher Porrino）對沙利文的指控表示強烈反對。他在一份聲明中指出，沙利文對恩典與憐憫基金會的指控毫無根據，並且這些指控將在法庭上得到果斷駁斥。



基金會資助全球基督教事工及教會



黃聖國於2006年創立「恩典與憐憫基金會」支持全球各地的基督教事工，並已投入約六億美元以促進基督教信仰的傳播和發展。該基金會向數十個基督教組織捐贈了高達5.91億美元，成為了許多基督教機構的重要資金來源。



華盛頓特區的聖經博物館自2016年以來已獲得240萬美元的撥款，此外，基金會還向許多基督教人道主義機構提供資助，例如紐約的希望和包厘街教會。拉維·撒迦利亞國際事工（Ravi Zacharias International Ministries）也從基金會獲得了330萬美元的資金支持。



基金會的資助不僅限於大型機構，也惠及許多地方教會和傳教組織。提姆·凱勒（Tim Keller）的救贖主長老會、布魯克林會幕大型教會、基督教文科學校國王學院，以及全國各地的其他教會和傳教組織。



支持者稱黃某熱心傳福音



黃聖國的支持者強調，這位韓裔慈善家雖然在股市擁有顯著地位，但他並不是一位著名的投資者，且生活方式極為低調。他經常在小型基督教會議上發表演講，並舉辦聖經閱讀會，與基督徒分享信仰和價值觀，還向客人贈送基督教書籍。



他告訴基督徒同胞，自己的信仰驅動他在股市中設定所謂的「公平價格」，並說工作是「榮耀上帝」。



（綜合報導）

