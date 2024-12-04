世界福音聯盟繼續面臨質疑 韓國教會團體發聲明呼籲暫停WEA2025大會計劃

世界福音聯盟（WEA）宣布明年將在首爾舉行其大會（2025GA），這一消息在擬議的主辦國韓國引發了強烈反響。韓國基督教協會（Christian Council of Korea，CCK）發布了第三份聲明，呼籲暫停這一計劃，原因是爭議不斷，並有可能進一步加劇分裂。



除了重申對WEA兩位關鍵領導人持續存在的擔憂外，這個由61個宗派組成的協會的負責人指出，WEA2025組織委員會將一些教會團體代表描繪為支持者，但這些代表隨後公開否認支持這一計劃，並與WEA保持距離。



「2025年WEA大會的情況與2013年世界教會協會大會的事件驚人地相似。當關注和反對聲音出現時，回應似乎只是避重就輕的言辭和藉口，而對韓國教會造成的分裂和困惑沒有承擔任何責任。」CCK會長徐英正牧師在週五（11月22日）發布的聲明（原文為韓文版；中文譯文見下文）中寫道。



兩週前即11月15日，儘管面臨一片反對聲音，一場慶祝2025年WEA首爾大會組織委員會成立的感恩禮拜在韓國首爾汝矣島舉行。該委員會由來自首爾愛的教會（SaRang Church）的資深牧師吳正賢（Junghyun Oh）和來自汝矣島純福音教會的李永勳牧師共同擔任主席。



在第三份聲明中，韓國基督教協會（CCK）重申了之前對世界福音聯盟（WEA）執行主席顧威·薩納（Goodwill Shana）的擔憂，稱他涉及爭議性的「新使徒改革運動」（New Apostolic Reformation movement, NAR）。正如《基督日報》此前報導的，一個網站narconnections.com顯示他可能為該運動的成員。



聲明中提到：「他稱自己畢業於美國俄亥俄州哥倫布市的安提阿聖經學院，但在俄亥俄州很難找到這樣一所學校，只有黃泉鎮（Yellow Spring）的安提阿學院。但這是一所支持LGBTQ群體的自由大學。此外，他只有一個榮譽博士學位，並沒有正式的博士學位。」（在一中文網站的一篇旅遊文章介紹稱，俄亥俄州的黃泉小鎮「居民思想開放」，並「擁有俄亥俄州任何城鎮中最大的 LGBTQ+ 人口」。）



CCK還質疑主辦教會愛的教會為何邀請沙納講道卻又取消：「九月份，愛的教會邀請沙納講道，但後來取消了這一活動。這一決定暗示教會已經意識到關於沙納與新使徒改革運動關係的疑慮。」



CCK還重申了對約翰·蘭格盧瓦（John Langlois）及其作為WEA國際委員會名譽委員的地位的擔憂。CCK指出：「儘管WEA章程中並未規定終身名譽委員一職，約翰·蘭格盧瓦作為WEA國際委員會終身成員的角色卻在當前爭議中被揭示為關鍵人物。」



「根據WEA的規定，國際委員會成員（IC）任期限制為兩屆，並且在重新選舉前必須退休。然而，蘭格盧瓦已經超越了這一限制，違反了WEA的規定。他必須立即辭職，以確保WEA治理的透明度。」CCK聲明繼續說道。



關於之前提到的蘭格盧瓦之子描述其父親及其他人是「自戀者」的問題，CCK補充道：「心理健康專家指出，自戀者表現出控制、邊界侵犯、虛偽和逃避責任的特徵，這些特徵在蘭格盧瓦終身角色、決策權力和WEA內的秘密行動中得到了明顯反映。」



最後，CCK批評了首爾大會感恩禮拜期間組織委員會的虛假背書。當時的一場新聞發布會聲稱，愛的教會所屬的合同教派和韓國長老教會聯合會前主席都支持這一啟動活動，但隨後他們都公開否認了這一點。



CCK呼籲WEA暫停計劃，直到所有問題得到澄清，韓國教會可以重新評估WEA是否要在首爾舉辦大會。目前，WEA、沙納和蘭格盧瓦尚未對CCK及其他人提出的問題做出任何回應。



以下是CCK第三份聲明的中文翻譯：

