2024年度最受歡迎的聖經經文揭曉 關鍵詞「禱告」「和平」被搜尋最多





熱門聖經應用程式YouVersion透露，今年有更多人通過該應用程式與聖經互動，比以往任何時候都更多，通過神的話語和應用程式上的禱告功能與神更加親近。



聖經應用程式的開發者指出，2024年最受歡迎的經文顯示人們在動盪時期尋求神的安慰。今年，最常被搜索的經文是腓立比書4章6節，經文如下：「應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。」



YouVersion的創辦人兼首席執行官博比·格魯內瓦德（Bobby Gruenewald）認為，這表明人們在面對焦慮和日常困擾時更傾向於轉向神。「在許多情況下，我們的焦慮來自於我們承擔了不應該承擔的擔憂，」格魯內瓦德說。「對我來說，今年這節經文被尋求得最多，這表明我們的社群在禱告中尋求神，選擇信靠祂來承擔他們的重擔--而我們從數據中看到了這一點的支持。」



YouVersion應用程式的設計目的是鼓勵和挑戰人們每天尋求神。該應用程式提供超過2,170種語言的免費聖經體驗，並已在超過8.75億台獨特設備上安裝。 「我只是想弄清楚如何利用技術幫助人們更一致地閱讀聖經。我有足夠的信心開始嘗試，當然，我們看到了神所做的事是令人難以置信的。我們的信心成長了，但在一開始，我們並不知道它會成為什麼樣子，」格魯內瓦德之前在接受CBN新聞採訪時說。



為和平禱告



通過神的話語尋求和平並不是今年唯一增加的事情。YouVersion還看到了全球對禱告的興趣增加。



今年，「禱告」和「和平」是應用程式內搜索最多的詞語之一，應用程式的YouVersion禱告功能與去年相比上升了46%。



YouVersion的禱告團隊志願者用20種語言回應禱告請求，並為涉及財務、治癒、家庭、婚姻和焦慮等問題祈禱。



該團隊與24-7祈禱國際組織合作，促進了超過65個國家的教會「每時每刻不間斷的祈禱鏈」。



今年，他們支持的24-7祈禱室的數量增加了37%。



24-7祈禱國際組織產品國際總監卡拉·哈丁（Carla Harding）說：「在2024年，我們看到更多人在世界各地不同國家中奉獻自己參與晝夜不停的祈禱。我們希望通過持續的祈禱，全球教會能在神的臨在中被點燃，以更大的憐憫和能力將祂的愛帶給周圍的社區。」

