新報告發現拜登政府針對基督教學院

一份來自美國原則項目（American Principles Project，APP）的報告發現，儘管基督教大學和職業學校只佔美國學生總數的不到10%，拜登政府卻對這些機構進行了大部分的執法行動。







APP政策主任瓊·施威普（Jon Schweppe）在報告發布時表示：「在過去四年裡，民主黨一直忙於將聯邦政府的每個部門武器化，以針對他們的對手。雖然司法部等機構的重大攻擊佔據了大部分頭條新聞，但我們也不應忽視其他機構同樣腐敗的行為。」



「正如我們的報告詳細說明的那樣，拜登-哈里斯教育部一直在進行一項長期計劃，懲罰那些在意識形態上反對左翼議程的基督教學院。這些機構受到的不公平針對是極其嚴重的，必須立即停止，」他說。



施威普繼續說：「在他的第一個任期內，特朗普總統將執法辦公室的優先級降低了，他的下一屆政府應該完全廢除它。APP期待與特朗普-范斯政府和共和黨領導人合作，結束民主黨多年的控制和消滅基督教學院的運動。」



據APP的新聞稿稱，美國兩所最著名的基督教大學--大峽谷大學（Grand Canyon University, GCU）和自由大學（Liberty University）面臨的罰款金額創紀錄，超過了過去七年所有罰款的總和。大約有12所基督教學院被特別針對。



新聞稿指出：「基督教學校因克萊里法案（Clery Act）違規而被處的平均罰款為81.5萬美元，而公立和私立學校的平均罰款為22.8571萬美元。」



根據報告：「1980年至2020年間，有宗教信仰的學校的入學率增長了82%，約比全國平均增長快44%。這讓拜登-哈里斯政府感到不滿，他們正在努力遏制這些趨勢，通過限制學生選擇將學生限制在傳統的四年制學校中。」



APP解釋說，雖然基督教學校「收到了最大的罰款和一些最具攻擊性的法律騷擾，但對公立、私立和州立學校幾乎沒有採取任何行動，儘管公眾對這些機構的信任度處於歷史最低點......」 有趣的是，報告指出，沒有一所常春藤聯盟學校受到過「執法辦公室的懲罰行動」。



APP在報告的結尾呼籲國會舉行「監督聽證會」，並對執法辦公室參與「非法行動」的人員發出傳票。



「美國人民--其中有超過2億基督徒--應該聽到關於這一極其重要問題的真相，」APP寫道。「他們當然也應該得到保證，這種類型的不公平歧視永遠不會再發生。」



教育部發言人告訴Fox News Digital，「學校的宗教信仰或非營利身份對我們的監督和執法行動沒有任何影響，」並補充說，APP的報告「通過扭曲教育部公開發布的信息推動了一個虛假敘述。」

