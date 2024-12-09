尼克·胡哲對西方教會文化發出警告 呼籲悔改

傳道家尼克·胡哲最近對西方教會的現狀發出警告，指出教會已經變得「更像鄉村俱樂部和社交聚會」，而非基督的身體，並強調教會在應對成癮和自殺意念上升方面的重要角色。







這位42歲的澳大利亞裔美國傳道家在接受《基督郵報》採訪時表示：「我們看到，我們並沒有真正培育下一代，也沒有建立問責制的結果。」他補充說：「看看我們的國家，有些青年牧師被視為保姆。我走進的95%的教會，我都不會參加，因為它們感覺更像鄉村俱樂部和社交聚會。」



尼克·胡哲所領導的NickV Ministries是一個致力於分享福音並聯合基督身體的國際非營利組織。他指出，自2000年代初以來，美國教會的文化發生了變化，許多教會開始採用更具娛樂性的方式來吸引年輕觀眾。他說：「很多美國的西方教會改變了他們的方式，實際上開始淡化福音，帶來更多的娛樂、更多的樂趣和更多的互動；他們從肉變成了奶。」



「當時有關於婚前守貞的講道，如今，95%的教會中這些話題都不再被提及。今天，我們有Z世代在說髒話，隨便發生性關係，但沒有人真正負責。」胡哲強調，「我們沒有問責制和真正的教導，這意味著我們在養育的孩子害怕且容易陷入抑鬱。」



在其著作《人生不設限》一書中，胡哲描繪了一幅Z世代面臨挑戰的嚴峻圖景，包括技術成癮、性剝削、墮胎及其後果。「年輕人每天花在屏幕上的時間是七個半小時。」他說，並指出許多青少年在17歲前報告被強姦。他還提到,「在這個國家的2500萬例墮胎中，很多是由定期參加教會的婦女進行的。我們沒有談論隨之而來的創傷後應激障礙。」



胡哲警告說，在選舉後的週期中，保守的基督徒「在他們選中的候選人贏得選舉後，祈禱和禁食的次數減少了」。他指出：「唐納德·特朗普不是我們的救主。在公共電視上，他承認他沒有向上帝請求寬恕。他不認為他需要這樣做。所以，我為他的靈魂祈禱。我聽說他的妻子是得救的。但最終，這不是關於總統；這是關於教會。」



對於胡哲來說，解決方案在於回歸信仰的基礎：悔改、問責和團結。「耶穌做的第一件事是推翻桌子，用鞭子打教會並糾正教會。而耶穌最後想要的，是我們能成為一體。」他說。



胡哲呼籲悔改，認為如果沒有悔改，教會將失去其屬靈的權威和上帝的保護。「我們需要悔改，需要團結，當機會之窗還開著時，我們必須選擇悔改。否則，我真的相信我們可能會看到上帝的保護之手完全從我們的國家撤離。」他補充道。



今年11月，胡哲發布了《興起的勇士》紀錄片，該片在蒙大拿州中南部的克勞印第安保留地拍攝，並與前NFL球員塔夫·哈里斯合作。哈里斯是「一顆心勇士」的創辦人，致力於將希望和治癒的信息帶給美洲原住民社區。



這部紀錄片是NickV Ministries「破碎心靈的冠軍」活動的一部分，這是一項持續的倡議，每個月都專注於服務一組冠軍，例如「貧困者」、「孤兒」和「被欺凌者」。



胡哲分享道：「自2005年成立NickV Ministries以來，這是一段令人難以置信的旅程，但這個項目真的讓我大開眼界。我意識到在美國這裡就有一個巨大的宣教領域--數百個主權國家，有這麼多人不認識主。」胡哲和他的團隊沉浸在美洲原住民社區的歷史、文化和日常掙扎中，花時間在北部夏安和克勞保留地。他說：「我們不想假設我們知道他們需要什麼，而是專注於傾聽，與他們一起分享食物，並了解我們如何真正能夠與他們同行。」



紀錄片並沒有迴避這些嚴酷的真相，而是突出了像哈里斯那樣的堅韌和希望的故事。胡哲說：「塔夫的信息非常有力量。他告訴這些孩子們，'你們是被敬畏和奇妙地造的。你們不受制於你們來自哪裡。'」



《興起的勇士》的中心主題之一是賦權，超越慈善以促進持久的改變：「我們正在集思廣益，想出幫助這些社區在經濟和靈性上獲得支持的方法，無論是將銀行帶回保留地，還是支持像理髮店和咖啡店這樣的創業企業。」他說。「這是關於恢復尊嚴，向人們展示有了上帝，一切皆有可能。」



胡哲還呼籲全國反思過去的罪行：「作為一個國家，我們是在雙手沾滿鮮血的情況下建立的。有一千八百萬美洲原住民被屠殺。我們需要為此悔改。」但他強調，悔改不僅僅是回顧過去：「這是關於進行對話，傾聽，並創造治癒的途徑。這是關於讓美洲原住民知道他們沒有被遺忘。」



NickV Ministries的更廣泛活動「破碎心靈的冠軍」將2025年定為全國悔改和團結的一年，包括派遣Z世代傳教士到保留地，促進小額貸款機會，重建社區結構的倡議。「當我們與這些社區同行時，我們看到了希望的曙光--人們開始創業，孩子們找到了他們的目標，教會開始一起工作。」胡哲說。「這部紀錄片是一種向世界傳遞希望的方式。」



胡哲希望《興起的勇士》能夠超越保留地引起廣泛共鳴：「這是一個屬於我們所有人的故事，這是一個提醒我們那些被遺忘的人的呼召，呼籲悔改，成為耶穌的手和腳。」他強調：「宣教領域不總是在海洋的另一邊。有時就在你的後院。上帝在呼喚我們興起並回應這個呼召。」



《興起的勇士》現已在NickV Ministries YouTube頻道上播出。(资料来源：基督郵報)

