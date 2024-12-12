「燃亮生命愛與光藝術展」44件藝術品進駐觀潮浸信會點亮社區

「燃亮生命愛與光巡迴藝術展」於12月12日至15日在觀潮浸信會舉行，並在12日(周四)舉行了開幕禮，逾百教會會友出席並即時觀賞展覽，氣氛熱烈。



本次展覽由香港藝術動力主辦，這是該展覽的第八回，展出44件作品，包括藝術裝置、繪畫、雕刻和攝影等。兩位參展藝術家、新福事工總幹事梁友東牧師及香港藝術動力創辦人周文志希望透過每件藝術作品，激勵信徒與上帝建立更深的連結。



鄭佑中牧師：「停一停，想一想」凝視神的作為



在開幕禮上，參展藝術家之一梁友東牧師分享也自小跟父親做象牙，信主後運用恩賜以藝術創作事奉主，過程中深刻感受上帝的愛與同在。他說：「每一件作品就是一篇講章。盼望透過每一件藝術作品都能夠激勵弟兄姊妹。」



另一位策展藝術家周文志弟兄分享，他12年前開始創作藝術，一心以藝術傳揚上帝的信息。他觀察到在香港以及華人教會相對於音樂演藝、對視覺藝術缺乏認識，他感嘆說：「在今天圖像的世界，視覺藝術更須重視，人們接觸圖像已經習以為常，為甚麼不能用圖像讚美上帝呢？」他指出一件作品、一段經文具體化地傳遞上帝的信息，讓觀眾更加印象深刻，期望藉著藝術展，弟兄姊妹深化與上帝之間的關係，思想祂在我們身上的作為。



觀潮浸信會堂主任鄭佑中牧師強調藝術是記錄和傳承人類意念一個傳統而且重要的媒介，鼓勵觀眾﹕「我們可以停一停，想一想，放下步伐，甚至可以凝視藝術品，與它交談，透過藝術品去經歷神在我們生命所有的作為。」



與藝術家近距離交流



開幕禮在12日早上舉行，當天早上逾百觀潮浸信會的樂齡團契長者參與崇拜後出席了典禮，並成為第一批觀賞賓客。兩位藝術家熱情並耐心地為他們導賞介紹。長者們充滿好奇地注地傾聽，還不時提出問題，與兩位藝術家交流。長者們亦興致勃勃地拍照，亦有不少長者充滿好奇地用手觸摸展品，場館內熱鬧非凡，彌漫著歡樂的氣氛和熱烈的互動。



策展背後：教會與藝術展的淵緣



觀潮主任鄭佑忠牧師開幕禮後向本報分享了更多背後的故事：「教會因為與新福協會有一些新來港兒童的事工合作而認識梁牧師。機緣巧合下知道了「燃亮生命」的藝術巡迴展覽，覺得很有意思，在首次會面交流下，發現大家都有服侍社區的熱心，雙方一拍即合。於是我們邀請了周文志弟兄來觀潮視察場地、分享理念。另一方面，教會亦有意配合將臨節，多方面不同的體認—除了講台訊息、平時屬靈操練等以外，亦能透過視角媒體讓弟兄姊妹能帶著期待的心進入節期，結果促成了今次策展。」



今次在教會舉辦藝術展亦有另一個淵緣。有份促成展覽的「舵手」之一、觀潮同工黎頌遠傳道已認識梁牧師，他本身亦是藝術家，在「燃亮生命」首次在香港浸信教會展覽時亦曾有參與幫手，他感到觀潮教會場地相當合適，忽發靈感讓今次藝術展品進入觀潮，祝福社區。



此外，主題亦非常有意義：「對於堂會來說，兩位藝術家的主題『愛與光』是相當美好。由疫情開始，他們的創作都展現出生命的掙扎。梁牧師的創作都充滿社區性，展現出很多貧困家庭的狀況。近一兩年來，觀塘區躍升成為『全港最貧窮地區』，鄭牧師一路以來帶領教會，我們都是很社區化的，例如幫助很多街坊作分配物資等工作。這些方面很值得我們去深化。」



他又說：「我感到今次的策展我們的堂會是得益更多，各年齡層的團契、小組都能參與導賞活動，就如今天是周四崇拜的長者們能經歷，周五、周六和主日都是我們不同的團契能參與。我相信社區與世界結連的主題正正是信仰在視覺藝術上的展現，幫助我們在『社區教會』的概念有更多角度。」



「燃亮生命愛與光巡迴藝術展」自舉辦以來，先後在香港浸信教會、播道會恩福堂及港福堂等教會和學校巡迴展出，明年年初，該藝術展計劃繼續舉辦第九回巡迴展出。

