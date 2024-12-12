美國一退休牧師慶祝百歲生日：重返講台宣講神的話語

馬歇爾·萊因哈特(Marshall Reinhardt)牧師以他最擅長的方式慶祝了自己的百歲生日--他站在講台上，勇敢地宣講神的話語。聲音洪亮而堅定，萊因哈特向亞卡沃思的奧特里-西維爾浸信會( Awtrey-Westville Baptist Church)會眾講述了耶穌的美善。該教會由他的兒子湯米·萊因哈特牧師主持。



萊因哈特於1924年12月1日出生於喬治亞州的恩格瑪。1945年，他與露絲·凱利結婚。露絲於2002年去世。他們有兩個兒子，四個孫子，三個曾孫和一個玄孫。



湯米·萊因哈特引用了申命記32章的經文來介紹他的父親：「要追念上古之日，思想歷代之年；問你的父親，他必指示你；問你的長者，他必告訴你。⋯⋯多年前我能向父親請教很多事情，這對我來說是莫大的祝福。在有Google之前，他是我的主要資源。」



萊因哈特牧師鼓勵年輕的會眾向長輩尋求智慧，而年長的會眾則要將信仰傳承給子孫後代。他說：「如果你有孫子和孩子，要向他們敞開心扉，讓他們知道你所信的是什麼，以及為什麼信。」



15歲那年，馬歇爾·萊因哈特信主得救，但隨後經歷了兩年的信仰掙扎，這讓他在與耶穌同行的路上舉步維艱。那天，他因家人都在農場忙碌而獨自去教會。他說，從教會回家的路上，「魔鬼在我耳邊低語，讓我懷疑。'馬歇爾，你得救後應該像你母親一樣在過道裡歡呼跳躍，但你沒有這樣做。'」



接下來的兩年裡，他一日懷疑，一日感覺好一些。一次教會聚會後，牧師讓他去一個地方禱告，直到晚間聚會。「跪下，把心交給神，」牧師告訴他。萊因哈特走到他家後的一個深溝裡，跪下禱告。「天堂降臨了，」萊因哈特說，「當我從那條溝裡起身時，我知道，我確信主已經救了我，從那以後我一直很快樂。」



萊因哈特感受到傳道的呼召，並在瑪麗埃塔的羅斯威爾街浸信會參加了新奧爾良浸信會神學院的延伸課程。他先後牧養了十間教會。



在奧特里-西維爾浸信會的講台上，萊因哈特回憶起80年前與露絲的第一次約會。參加教會後，他們去了她父母家吃午飯。他說，他沒有向她作見證，因為她是教會成員，生活也很好，所以他認為她已經得救。不久，結婚後的一個晚上，當他們的第一個兒子還是嬰兒時，露絲參加了一場復興聚會。她帶著孩子上床後，告訴萊因哈特：「我剛剛得救了。」



這讓他明白了在任何機會下，以言語和行動傳福音的重要性。「當人們聽到和看到我的行動時，」他告訴會眾，「他們會形成一個印象，如果我在他們眼中做錯了什麼，而我正行在罪中，他們會知道。他們看到這一點，這會影響我對他們的見證。」



萊因哈特提醒聽眾要在黑暗的世界裡成為光。



「我相信如果你愛主，你就會為祂而活，」他說。「當你做錯事時，我相信你會想要悔改。我不相信你會快樂，直到你與主和好，而祂總是準備好讓你和好。你們不是很高興嗎？」



這位百歲老人接著打開聖經，讀到提摩太前書第二章，說道：「如果我能戴上眼鏡，我會讀一點，談一點，並講一點。」



萊因哈特宣稱，基督徒的生活應該反映出他們對耶穌美善的喜樂。「我很高興耶穌為我們的罪而死，我很高興耶穌為我們付出了一切，我的一切都歸給祂，」他回憶起那首著名的聖詩的歌詞。



「我們欠祂的債，是為祂而活，是要榮耀和尊崇祂的名，」他說。「人們應該能在我們的生活、行動和處事方式中看到耶穌。」



湯米·萊因哈特回憶說，作為牧師的兒子是一種特別的情況。「牧師因其地位而受到敬重，」他說。此外，每當有需要，人們經常會在家中尋找他的父親。有些人會來到他們家，在客廳裡舉行婚禮，湯米回憶起自己穿著睡衣目睹了其中一些臨時的婚禮。



在奧特里-西維爾浸信會的100歲生日慶典上，有一位特別的客人--英格麗德·蘇爾坎（Ingrid Surkan），她專程從芝加哥趕來參加慶祝活動。當她住在喬治亞州時，蘇爾坎是萊因哈特家的鄰居，經常在路過時向老萊因哈特揮手致意。



當另一位鄰居告訴她萊因哈特是牧師時，她帶著聖經問題向他請教。「讓我們從約翰福音開始，」他說，通過那些聖經課程，蘇爾坎信主了，兩人發展出深厚而充滿愛的友誼。萊因哈特回憶說：「她早上會來，坐一會兒。」



蘇爾坎說，萊因哈特是她追隨主的靈感來源。「他的生活是從聖經中汲取力量並以聖經為基礎的，」她說。



儘管視力有問題，萊因哈特正在進行第47次通讀聖經的計劃。「這幾十年來，他唯一的閱讀材料就是聖經，」蘇爾坎解釋說，「他活出聖經，聖經的內容從他身上自然流露。」



萊因哈特在結束講道時告訴會眾：「我愛主，祂為我做了很多事。祂是救主，祂是我生命的主，祂也想成為你們生命的主。」隨後發出了邀請。



之後，當被問及對剛開始事奉的牧師有何建議時，萊因哈特說，他們應該愛他們的會眾，並為他們禱告。最後，他補充道：「記住是誰呼召了你，並遵行神的旨意。你無法改進神的旨意。」（資料來源：Christian Index）

