大選後基督徒應當思考什麼：學習聖靈的引導與智慧

在近期的一次講道中，祝健牧師分享了一个深刻的主题：「大選後基督徒應當思考什麼」。他表示，基督徒不僅要關注世界的變化，更要反思神在這一切中的作為和我們應如何回應。在分享中，他結合四十年的屬靈經歷，傳遞了三點關鍵的思考方法，幫助信徒在混亂的世代中找到方向。



聖靈的引導與神的話語的力量



祝牧師首先強調，基督徒的信仰生活離不開聖靈的引導。他提到，很多基督徒在生活中會突然想起一些經文，這些話語能夠在關鍵時刻為他們提供指引和安慰。牧師指出，這種「想起」並非偶然，而是聖靈在工作，幫助信徒在困惑和迷茫中找到答案。他提到：「平安在我們心裡是判斷、力量和依靠的標準」，並強調在面對選擇時，內心的平安往往是神的指引。



祝牧師還分享了「瑪利亞的反覆思想」這一概念，指出瑪利亞在聽到天使信息時，並未立即理解其含義，她選擇「反覆思想」。這種反覆思想的態度，能夠幫助基督徒在面對神的教導時，保持敏銳的心靈，等待聖靈的啟示。



大選後的屬靈反思



在大選後的環境下，祝牧師呼籲基督徒回顧過去的五年，並思考全球大劫難帶來的深遠影響。他回顧了過去五年疫情爆發和美國總統選舉的經歷，指出理解現實并默想聖經可以幫助基督徒理解並發現神的旨意 。祝牧師進一步提到，雖然政治局勢和領導人個人的行為備受關注，但基督徒應更多地關注的是背後屬靈的意義。他談到：「我們不討論特定的人，而是要討論一種精神。」在這場大選後，信徒需要反思神在其中的作為，並通過禱告、反覆思想來尋求神的智慧。



基督徒的三大反思功課



祝牧師總結了大選後基督徒應當掌握的三大反思功課：



神在不在：首先，我們要判斷神是否在這件事中，是否是神的作為。

神的作為意味著什麼：如果是神的作為，它意味著什麼？我們如何理解這一變化的屬靈意義？

我們的回應和行動：基督徒應當如何回應神的引導，並通過禱告和行動來履行神的旨意？



祝牧師強調，神的作為往往不以人類的邏輯和判斷為依據，因此我們需要保持謙卑，依靠神的智慧，才能在這個混亂的世界中站穩腳跟。



建立屬靈家園，順服神的旨意



祝牧師最後分享了他對未來的屬靈展望，並呼籲基督徒無論在家庭、教會還是個人生活中，都應當建立一個屬靈的家園，堅定信仰，順服神的旨意。「不管世界局勢如何，我們要建造屬靈的家園。」他堅信，面對大選後的世界，需要透過靈修、保持平安、回顧神的教導和預言，來尋求神的引導和智慧。



祝健牧師 1979 年在長沙中國家庭教會信主，1983 年蒙召事奉神，1989 年於新墨西哥州 華人浸信會按立為傳道。 1991 年與當地的同工一道共同創立了美國最早的以大陸學人為 主體的華人教會，並一直牧養該教會至今。其主要服事的負擔為靈修與生命成長、教會的 牧養與建造、以及國度事工的連結。