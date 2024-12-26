第四屆「祢的名在全地何其美」基督徒藝術家雙年展開幕禮盛大舉行

「祢的名在全地何其美」第四屆基督徒藝術家雙年展周日(22日)起在將軍澳循道衞理小學展出。這個堪稱為「基督教界的藝術盛事」的展覽亦在昨日平安夜當天(12月24日)下午3時舉行了盛大的開幕禮，會上眾嘉賓一同進行了剪綵。逾百人包括參展藝術家、基督教界知名人士、嘉賓牧者、學校學生及參觀者出席。



今次展覽由22日起一連十天連續展出，展出共96位來自香港、中國、台灣、日本、馬來西亞、加拿大、英國和德國等參展藝術家的作品。香港藝術動力創辦人、今次雙年展的主要推動人藝術家周文志弟兄致辭時表示，此次參展藝術家共96位，人材之盛已屬國際級展覽。參展藝術家不介意在社區中而不是在富麗皇堂的藝術展廳展出其作品，乃是因為他們有另一個選擇--讓藝術進入社區，讓藝術被普及。







會上各界嘉賓致辭祝賀藝術展的順利舉行。藝術展顧問團成員到場祝賀。其中香港中文大學崇基學院神學院院長葉菁華形容這次藝術展是「一個香港基督教界的盛會」。他分享道今天人工智能發展一日千里，到一個地步也能從事「創作」，但極其量只能根據過往的資料去合成；但只有人類的創作是完全新的突破，能展現出突破和創新的的震憾力，是真正的創造力，只有藝術家的作品能與人產生共鳴，並且讓人可以觸摸到作新事的上帝的榮美。



藝術展顧問、基督教香港信義會監督楊有志牧師說，上帝的永能和神聖透過祂創造的大自然顯出。但現代人生活忙碌，無時間到外面走走。讓人無暇欣賞這美麗的世界：「藝術家幫助人們定格上帝創造的美，藉著顏料和各樣物質捕足上帝的美善、偉大和和諧，讓人透過藝術家對上帝和美的觀察，讓人透過他的感受欣賞這美。」







同為藝術展顧問的循道衞理教會退休牧師盧龍光藉聖誕主題發揮。他說，聖誕是由天使向馬利報喜開始，在未婚先孕、在私生子恐慌下開展，「我們的信仰不是高位的、大的、華麗閃耀的情況下出現，而是卑微的尊主頌開始，上帝的大能在卑微的使女身上顯現。」同樣，藝術雙年展自首屆以來一直在社區在學校、而不在中環之類地區舉行，讓基層社區、小學的學生家長對信仰有不同角度的理解：「在聖誕之際，明白信仰是由卑微的道成肉身成為奴僕的主耶穌開始。」



他又說基督教的藝術不像其他宗教的藝術一樣被大力支持和推動，希望這類的藝術展覽能更多被支持。



祢的名在全地何其美-第四屆基督徒藝術雙年展資訊：



展期：2024年12月22日至2025年1月1日

展出時間：星期一至六 11:00-18:00

星期日 14:00-18:00

1月1日 11:00-16:00

展場：將軍澳循道衛理小學（將軍澳唐俊街15號）

網址：hkartgear.org/splendor-beauty

