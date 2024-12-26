讚美之泉事工邁入30周年 游智婷牧師表感恩 求代禱

備受華人教會喜愛的敬拜事工--讚美之泉，將於明年迎來其成立30周年的重要里程碑。讚美之泉創辦人游智婷牧師近日發表公開致辭，表達對神恩典和弟兄姊妹支持的感恩，並呼籲信徒繼續以代禱和奉獻支持這項全球性的事工。



游牧師在致辭中感慨，讚美之泉一路走來，全靠神的恩典與信徒們的同心同行。過去近30年間，讚美之泉以創作敬拜讚美歌曲和舉辦培訓聚會為核心使命，不僅祝福了眾多華人教會，也興起了新一代的敬拜者。其巡迴事工的足跡遍及北美、亞洲、東南亞及歐洲，透過敬拜音樂向世界傳揚福音。



她也提到，讚美之泉雖然沒有大型教會或機構作為後盾，但他們憑著對神的信心，一次次見證了祂的供應與信實。她感恩地說："每一張專輯、每一次巡迴服事，都是憑著神的信心完成的。"



游牧師坦言，讚美之泉目前在財務方面仍有一些需要，並呼籲弟兄姊妹以實際行動支持這項事工。她誠摯邀請信徒在歲末年終之際，持續為讚美之泉代禱，並以金錢奉獻的方式成為"讚美之泉之友"，幫助事工得以持續創作優質的敬拜音樂和影片，繼續祝福華人教會。



對於即將到來的30周年，游牧師充滿期待。她提到，讚美之泉計劃於2025年舉辦線上或現場的敬拜活動，與全球信徒一同讚美神。她最後祝福大家聖誕快樂、新年蒙福，並表達深切的盼望："我們期待在未來的日子裡，與您攜手同行，見證更多屬靈的突破。"

