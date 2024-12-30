前總統吉米·卡特百歲離世 葛培理布道團悼念並向其致敬

2024年12月29日，美國前總統吉米·卡特在喬治亞州普萊恩斯的家中安詳離世，享年100歲。卡特總統自2023年2月起接受臨終關懷，最終在家人的陪伴下告別塵世。卡特總統的去世引發了廣泛的悼念和緬懷，葛培理布道團也在第一時間表達了對他的深切哀悼，並向這位前總統致敬。



葛培理布道團在12月29日發表的一篇文章中，回顧了卡特總統的一生及其信仰旅程。文章中寫道：「前總統吉米·卡特在其家中平靜離世，享年100歲。他的信仰和奉獻精神將永遠銘刻在人們的心中。」卡特總統是美國歷史上最長壽的總統，他在1976年至1980年間擔任美國第39任總統，並在其離任後繼續致力於人道主義事業。



卡特總統與葛培理牧師有著深厚的友誼和合作關系。1973年，時任喬治亞州州長的卡特擔任了葛培理亞特蘭大布道大會的名譽主席。1994年，卡特在另一次葛培理亞特蘭大布道大會上發表講話，回憶起1960年代晚期他接受葛培理的邀請，幫助在喬治亞州籌辦福音電影外展活動的經歷。



葛培理曾表示：「吉米·卡特是唯一一個有勇氣擔任主席的人。」卡特也回憶道：「當我聯系一些主要教會時，沒有一個願意讓我們進去。所以我們去了一個廢棄學校的地下室，在那裡舉行了整合計劃會議。」次年，這部福音電影在當地一家劇院上映，不同種族的人們坐在一起，數百名觀眾在觀看後走到前台，一同跪下決志信主。



富蘭克林·葛培理於12月29日在其個人Facebook上也發出聲明，向這位前總統表達了深切的悼念：「前總統吉米·卡特今天去世，享年100歲。他在70年代和80年代擔任總統期間，美國正面臨通貨膨脹、石油短缺和伊朗人質危機。他和我的父親葛培理有著密切的關系，2007年，他還參加了我們在夏洛特舉辦的葛培理圖書館的揭幕儀式。我知道他的家人會感謝你的禱告。」



吉米·卡特以其堅定的信仰著稱，多年來一直在佐治亞州普萊恩斯的馬拉納撒浸信會教導主日學。他常說：「對我來說，與上帝的關系是非常個人的事情。上帝在我的生活中無處不在。當我轉向他時，他給了我指導。」在離開白宮後，吉米和羅莎琳·卡特創辦了總部位於亞特蘭大的非營利組織，並因其在人道主義方面的貢獻，於2002年獲得諾貝爾和平獎。卡特夫婦還參與過大量的志願服務活動。

