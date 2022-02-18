宗教場所關閉至2月24日 教會貼禱文求平安

香港受變異病毒夾擊，行政長官林鄭月娥宣布收緊防疫措施，2月10日起關閉6類處所包括宗教場所，並於本月24日起擴大疫苗通行證；有教會貼禱文呼籲大家堅定倚靠主賜下平安的應許，度過艱難的日子。



香港第五波疫情嚴峻，消息指，本港9日新增逾1160宗新冠病毒感染，約800宗為初步陽性個案。



特首林鄭月娥昨宣佈，將宗教場所列入新增6類599F章下的表列處所，其餘處所有理髮店/髮型屋、商場、百貨公司、超市、街市/市集；其中宗教場所、理髮店/髮型屋本周四起關閉至本月24日凌晨。



疫苗通行證亦擴至宗教場所、髮型屋、商場、百貨公司、超市、街市，進入該處所須持疫苗通行證（最少接種一劑新冠疫苗），本月24日起實施。



限聚令收緊至2人，適用至私人處所，禁止2個家庭以上於私人地方跨家庭聚會，本周四生效，違例者最高罰款1萬元。



循道衛理聯合教會香港堂主任牧師余恩明8日在教會臉書貼出《逆境同行15天》禱文。第一天為人心求平安，引用約翰福音14章27節：「我留下平安給你們；我將我的平安賜給你們。我所賜的，不像世人所賜的。你們心裡不要憂愁，也不要膽怯。」



文中指，鑑於疫情持續嚴峻變種病毒不斷，市民生活、工作、學習受影響，大家面對不安和恐懼，求慈愛天父賜下額外的平安，讓大家能夠沉著去面對這場世紀疫情的爭戰。



呼籲大家謹記天父是平靜風浪的主，在動盪不安之際透過言語行動在人群中散播平靜安穩的信息，也求聖靈在人心惶惶時刻，堅定倚靠主賜下平安的應許，度過艱難的日子。



另外，香港浸信會聯會網站發通告，指近日疫情嚴峻，遵政府呼籲停止任何宗教團體聚眾活動，以減少社交接觸，同心抗疫，決定取消二月份理事會會議。

