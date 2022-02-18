世界病人日：教宗盼病者身體靈性蒙照顧





今天（2月11日）為第30屆世界病人日，教宗方濟各在梵蒂岡保祿六世大廳舉行公開活動，表示關注患病的人、他們的家人和照顧病者的醫務與牧靈人員。



教宗盼望所有人都得到醫療照顧、靈性陪伴，呼籲大眾為患者、家人的身體與心靈，以及照顧的人祈禱。



教宗在1月為今屆世界病人日發出文告，提出三方面關注這議題：慈悲、關愛、照顧和安慰。



他以路加福音6章36節「你們要慈悲，像你們的父慈悲一樣」為主題，呼籲大眾在愛心上見證神，向病人在痛苦煎熬的路上伸出，尤其是在疫情嚴重期間，在重症監護室裡面的患者孤獨寂寞。



還有關心醫護人員、牧靈的神職人員，他們日夜奔走照顧病人很辛勞，而為他們祈禱；們要接納脆弱痛苦的人，盼望軟弱者者得主賜的力量打破黑暗死亡的權勢。



教宗邀請眾人將目光轉向「富於慈悲的力量與溫柔並存的天主教」，從天主慈悲的本身看到父愛和母愛，相信祂以父親的力量、母親的慈祥照顧我們，讓我們在神性的光輝裡得著新生命。



還有，教宗關注基督徒團體在世界各地開設的照顧中心，這些從早期傳教士建設的醫院，就好像路旁的客店，收留受傷者，每一個人都要成為好撒馬利亞人，將老弱貧困無助的人帶到客店。



在今天疫症蔓延貧困的國家，疫苗缺貨，人民需要藥物和治療教，教宗最後呼籲大家，為所有醫護人員祈禱，願他們慈悲為懷能夠為病患者提供適切的照顧，靈性的關懷。

