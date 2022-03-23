4.21重開宗教場所 失明人協進會設抗疫熱線

編輯室 2022 三月 23日, 星期三 11:15

首階段防疫措施4月21日起放寬，包括重開宗教場所。（圖：pexels）
首階段防疫措施4月21日起放寬，包括重開宗教場所。（圖：pexels）

港府放寬防疫措施，行政長官林鄭月娥宣布4月21日起分三階段（3個月內）逐步解除社交距離措施，首階段重開599F章下的表列處所，包括宗教處所；香港失明人協進會則設立24小時抗疫資訊熱線。

4.21重開宗教場所

首階段防疫措施於4月21日執行，計有重開宗教場所、博物館、表演場地、體育處所和圖書館等，放寬在公眾地方的群組聚集人數上限至4人，取消兩戶以上私人地方跨家庭聚會的限制；第二階段再開放更多處所，包括泳池、泳灘、浴室等，食肆每枱人數放寛至8人；第三階段取消食肆和酒吧的顧客人數上限及營業時間限制，維持安心出行和疫苗通行證措施，以及口罩令和限聚令。

學童復課安排方面，復活節假期後，小學、國際學校及幼稚園率先恢復面授課堂，中學待文憑試完成後才恢復面授。

政府於2月8日宣布收緊社交距離措施，表列處所範圍擴至涵蓋宗教場所，並須關閉至4月20日，時為聖公會教省秘書長、立法會議員管浩鳴曾去信行政長官，建議政府盡快容許宗教場所適度開放，以「疫苗通行證」、限制進場人數為條件。

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熱線助視障、長者接收抗疫資訊

另外，香港失明人協進會推出24小時抗疫資訊熱線︰2172 1021，今日（3月21日）正式啟用；有關項目從構思、採訪、剪接全為視障人士主理。

該會指，鑑於現時資訊大多透過網上發佈，但未必所有人熟悉網上操作，例如長者及部分殘疾人士，以及無障礙不足令視障朋友難以獲取網絡資訊，香港失明人協進會設立24小時抗疫資訊熱線︰2172 1021。

熱線分：「抗疫資訊」、「健康資訊」、「疫情最新消息」，為視障及其他有需要人士提供不同抗疫小貼士，共有20條線，節目內容將不定期更新。

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