藝術雕塑原大約櫃 周文志：重現以色列人敬拜上帝場景

世界上第一間教會叫甚麼名字？內藏甚麼？香港藝術家周文志在一節目介紹此乃舊約聖經的會幕，內設「約櫃」作為以色列人敬拜上帝的工具。三千多年後的今天，周文志透過藝術雕塑技巧重現原大的約櫃，並在全港教會和學校巡迴展覽。



約櫃：古以色列流動敬拜中心



產品設計出身、經營福音禮品生意，近10年投入藝術圈的周文志，在真証傳播3月21日播出的節目《基督教文藝博覽》介紹「現代藝術雕塑——約櫃」，以及他創作原大約櫃的緣起，當中還出現一段小插曲，以致藝術喻於教育讓神的話流傳世界。



周文志在節目中指，摩西帶領以色列人出埃及之後在曠野過著游牧生活，上帝曉諭摩西要建造會幕，成為世界上第一間教會。



約櫃是會幕中七件最重要的敬拜工具之一，安放在會幕最重要和最神聖的至聖所，上帝以雲柱和火柱帶領以色列人在曠野尋找應許之地時，會幕作為可以豎立和拆除的流動教會。建造會幕目的是讓以色列人知道即使在顛沛流離的日子仍然要敬拜上帝，會幕就是以色列人在曠野時期的敬拜中心。



至於上帝對約櫃形態的要求有非常清楚的尺碼記述，但細緻部分例如四邊圖案、兩個基路伯的面容等，則留給比撒列和亞何利亞伯發揮。



現代約櫃「以馬內利」 喻神與人同在



三千年後的今天，周文志以藝術雕塑技巧將約櫃重現，並命名為「以馬內利」，為香港首創。他解釋，「以馬內利」就是上帝與人同在的意思，出自馬太福音1章23節：「必有童女懷孕生子；人要稱他的名為以馬內利。（以馬內利翻出來就是「神與我們同在」。）」



周文志感悟約櫃本身就是一件藝術品，上帝揀選有藝術恩賜的人來製作；又是神的靈充滿他。在製作過程，他主要用木板造框架，運用3D技術打印出來，整座約櫃完成後打磨拋光，以納米噴塗方式打造光澤度高、包金的效果。



視覺藝術重現大祭司與上帝親近場景



被問到創作原大約櫃的目的，周文志除了感受昔日以色列大祭司與上帝親近的場景，敬畏上帝是我們信仰的元素，還希望為基督教文化藝術作一點嘗試。



「人類文化總是透過生活中可見的展示才能更具體的呈現和流傳，視覺藝術亦需要有一些具像來確認它的存在感。上帝是我們信仰中的最高榮耀，約櫃是神與人同在的象徵，如果約櫃是基督教文化的一個部分，就應該要把這個部分重現和推廣出來。要重現一個古文明物品就惟有複製，總要有人做這個複製品，才讓人窺探到歷史的一點面貌。」



另一目的，是作為教育和延伸基督教歷史的教學工具，實物教材總比口述和文字描述更立體。約櫃的出現不會只滿足兒童主日學班的好奇感，更能夠為成年人有更深層次的體會，鼓勵人了解為何會有約櫃的產生，聖物提醒我們如何對待自己和上帝的關係，例如我們應持怎樣的態度來到神面前，或我們會否將神當作滿足我們欲望的工具。



約櫃圖則被抄襲 膺品「廣傳」以色列至世界



周文志透露，早於1991年已按照原大的約櫃繪畫圖則，成為他的公司的第一件產品，圖案後來被人抄襲做了很多不同尺碼賣到以色列和世界各地，但他感謝主，因此而得到廣傳。



回到今天，周文志正計劃連同其他基督徒藝術家，在香港不同的教會和學校舉行「基督教藝術巡迴展覽」，詳情有待公佈。

