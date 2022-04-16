《亞洲基督教傳記詞典》面世 留存當代宣教人與事

亞洲基督教歷史發展源遠流長，馬來西亞神學院（STM）和海外基督使團（OMF）合作推出傳記詞典《Dictionary of Christian Biography in Asia》，收集過去的故事以激勵現今一代信徒，忠於歷史及邁向未來。



據該詞典官網稱，《Dictionary of Christian Biography in Asia》（暫譯：亞洲基督教傳記詞典）為馬來西亞神學院（STM）和海外傳教團契（OMF）合作的項目，2020年底新冠大流行高峰期間構思，尚處於起步階段旨在榮耀上帝，該詞典為一免費資料庫，因此發出邀請，呼籲基督徒無論其信仰如何，為事工祈禱以作支持，並歡迎貢獻故事或與朋友分享這一資源，為該項目未來的發展做出貢獻。



該傳記詞典包含多個亞洲地區基督教發展時期的重要人物與事蹟，計有中國、福建、香港、馬來西亞、砂拉越、詩巫、婆羅洲、新加坡、檳城、東南亞、台灣等地，例如1946至1951往中國的 宣教士Doris Helen Webb。



她生於英國赫爾的一個衛理公會家庭，25歲從漢口開始學習普通話，參與主日學工作及教英語， 1951年3月與其他傳教士離開漢口。



1952至1959被派往印度，先後在南印度的衛理公會教堂、農村地區的一家婦女培訓中心事奉；1959至1967往砂拉越詩巫 ，大部分時間在婦女部工作；2013年12月18日在赫爾去世，在追思會中讚揚她一生跟隨耶穌的腳踪，與人分享基督的救恩，聖靈在她裡面運行，聽到上帝的呼召後將自己獻給了上帝。

