超級英雄蜘蛛俠告白：若不是演員做神學研究

超級英雄蜘蛛俠加菲爾德在拍攝宗教電影《沉默》扮演年輕神父，開始探究信仰與靈性而愛上耶穌，並稱如果不是演員會從事神學研究。



拍過不少成名作的加菲爾德（Andrew Garfield），為人注目的是蜘蛛俠，最近他向媒體表示，拍攝有關信仰和靈性電影視時，愛上了耶穌。



加菲爾德直言，對信仰和靈性精神生活最感興趣，如果不是演員會從事神學研究，而且草擬了一系列研究題目，包括揭示原教旨主義、極端主義的概念，以及如何透過信仰為世界帶來美善。



他繼續指，曾經對宗教感到很混亂，自覺不是基督徒，可能是泛神論者、不可以預知論者、無神論者，或是猶太教，總之不知道自己的宗教信仰。



2017年在電影《沉默》扮演年輕的葡萄牙耶穌會神父，愛上了一個人，就是耶穌基督，令他驚訝是耶穌基督原來是了不起的人，藉著信仰故事描繪一個人的生死非常有意義。生與死就是人生的一切，在這有限的物質世界，如何突破死亡是他的興趣所在。



加菲爾德說：「宗教信仰是一片非常肥沃的土地，充滿了無窮的樂趣，如果你在處理靈性，就是在處理信仰，那麼你真的探索到生與死，這還有甚麼更重要？還有甚麼更大的問題？」



現年38歲的安德魯·加菲爾德（Andrew Garfield），生於1983年8月20日，美國和英國男演員，「蜘蛛俠」形象深入民心。



2012年在《蜘蛛俠：驚奇再起》飾演蜘蛛俠彼得·帕克，同年他與菲利浦·西摩·霍夫曼共同主演亞瑟·米勒的舞台劇《推銷員之死》，獲得東尼獎最佳話劇男配角提名。



2014年在《蜘蛛俠：驚奇再起》續集再次飾演蜘蛛俠；2016年主演傳記戰爭劇情片《鋼鋸嶺》皆為代表作；2017年在電影《沉默》扮演年輕的葡萄牙耶穌會神父。

