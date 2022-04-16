大衛城聖殤之旅 吳振智：耶穌「放下」民意釘十架

踏進受難周，大衛城文化中心舉辦「聖殤之旅2022」，主題為「放下」，吳振智牧師在第一晚指出，耶穌放下民意不做以色列王，釘十架成就救恩，呼籲信徒也放下不屬於主的意願。



大衞城文化中心總監吳振智牧師表示，耶穌基督釘十架走苦路「放下」很多，包括自己志願，沒有順從民意做以色列的王，祂彰顯了舊約先知撒迦利亞預言，用獨特方式進入耶路撒冷來面對人生，而且是救恩史上最高峰、啟動了最後一個禮拜的聖周，然後直接進入墳墓和復活。



撒迦利亞書9章9節早已預言，耶穌遵從神的旨意謙和騎著驢進入耶路撒冷：「錫安的民哪，應當大大喜樂；耶路撒冷的民哪，應當歡呼。看哪，你的王來到你這裡！他是公義的，並且施行拯救，謙謙和和地騎著驢，就是騎著驢的駒子。」



今天信徒效法耶穌放下，秘訣是不屬於自己的事情和位分，就不應該拿起，為主做任何事跟隨耶穌行，因為連耶穌都跟隨上帝的旨意。



吳振智鼓勵弟兄姊妹反思，如果不是上帝的意願就放下來，免得在艱難的時候處於拿起和放下兩難之間，立下志願跟隨上帝的意願，好像耶穌跟隨上帝，不做撒迦利亞的王，做永恆天國上的救主。



盼望弟兄姊妹走在聖殤之旅放下不屬於主的意願，復興生命。做主的小驢駒被主使用，驢駒性情非常純良，忠於主人，主使用我們的恩賜，我們儘管保持純真的心志，求智慧俯伏求異象將自己交給神。



他重新提醒信徒，「放下」不單是自己的意願，還是幫助下一代承傳主的使命。



大衞城文化中心4月10至16日晚上8時舉行「聖殤之旅2022」，總主題為「放下」，七晚分題為「志」、「權」、「身」、「心」、「靈」、「尊」、「親」，大衞城文化中心總監吳振智牧師分享信息，在YouTube直播。

