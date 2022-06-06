「日本世界宣明會」音樂支援烏克蘭兒童 歌手寄情傳家鄉

日本世界宣明會舉辦活動擴大支持烏克蘭難民兒童，6月8日晚在東京新宿區的教會舉辦慈善音樂會，秘書長木内真理子稱透過活動保護人的尊嚴，為兒童的明天尋找希望。



日本世界宣明會秘書長木内真理子接受日媒Christian Press訪問時指，2月爆發烏俄戰爭，烏克蘭出現人道危機後，立即在羅馬尼亞、摩爾多瓦、格魯吉亞和烏克蘭分發緊急物資及保護兒童；在5月已為95,777人提供支持，其中包括39,748名兒童。



為了提供持續支持烏克蘭、敘利亞、南蘇丹等衝突中的兒童，拯救他們的生命，復原創傷、建設未來，日本世界宣明會在迎接世界難民日（6月20日）計劃舉辦活動以擴大支持範圍，6月8日晚上7時在東京新宿區衛斯理聖堂淀橋教會，舉辦慈善音樂會「和平的希望·伴隨著歌聲」 ，並邀請烏克蘭女高音歌手奧克薩娜·斯捷潘武克（Oksana Stepanyuk）表演、避居日本的瑪麗亞·霍米亞克（Maria Homyak）分享對祖國的想法。



女高音奧克薩娜寄語：「烏克蘭的悲劇每天都讓我心碎，希望在歌曲和文字中將這些感情傳達給烏克蘭人民，相信它們會傳達給我在家鄉生活艱苦的家人，讓人們變得充滿希望。」



日本世界宣明會秘書長木内真理子，期盼在惡劣的條件下仍以活動來保護人們的尊嚴，為明天尋找希望。



據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）稱，超過700萬人在烏克蘭國內流離失所，460萬人跨越國界四處流離，在需要幫助的1200萬人口之，430萬人是兒童；超過二分一的烏克蘭兒童在國內外過著疏散的生活，這是二戰以來最嚴重、快速、大規模的難民潮。

